Thể thao Bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An: 'Chấn chỉnh toàn diện để lấy lại vị thế lò đào tạo hàng đầu' Sau sự cố gian lận tuổi, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An về vấn đề này.

P.V: Thưa ông, nhìn từ góc độ quản lý, ông đánh giá thế nào về kết quả mà Sông Lam Nghệ An đạt được trong công tác chống gian lận tuổi thời gian qua?

Ông Hoàng Văn Phúc: Tôi cho rằng, những gì Sông Lam Nghệ An đã làm trong thời gian qua là bước khởi đầu rất quan trọng. Ở góc độ quản lý Nhà nước, chúng tôi coi đây là một cuộc “chấn chỉnh” toàn diện, đặt lại những nguyên tắc cơ bản cho đào tạo trẻ. Quan trọng nhất, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã thể hiện thái độ kiên quyết, không thỏa hiệp, cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật và bảo vệ uy tín bóng đá địa phương.

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA đã thể hiện thái độ kiên quyết đối với nạn gian lận tuổi. Ảnh minh hoạ: Đức Anh

Những kết quả ban đầu, từ việc rà soát lực lượng, điều chỉnh nhân sự đến việc tạo ra cơ chế giám sát chặt chẽ đã củng cố niềm tin của người hâm mộ và của chính cơ quan quản lý. Đây không chỉ là xử lý vi phạm, mà còn là bước tạo nền cho một môi trường đào tạo trong sạch, giúp bóng đá trẻ phát triển đúng quỹ đạo.

P.V: Theo ông, ý nghĩa lớn nhất của việc sử dụng cầu thủ đúng độ tuổi nằm ở đâu?

Ông Hoàng Văn Phúc: Đây là yếu tố sống còn để bóng đá Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng phát triển bền vững. Khi các đội bóng thi đấu với lực lượng đúng tuổi, chúng ta mới có một bức tranh trung thực về năng lực của từng cá nhân và tập thể. Điều này giúp hệ thống tuyển chọn quốc gia có cơ sở chính xác để phát hiện nhân tài, thay vì bị che lấp bởi những lợi thế không công bằng.

Với Nghệ An, việc này còn giúp khôi phục giá trị cốt lõi của thương hiệu Sông Lam Nghệ An, là nơi từng sản sinh ra nhiều thế hệ vàng cho bóng đá Việt Nam. Đầu tư vào chất lượng thay vì thành tích ngắn hạn chính là cách bảo vệ vị thế “lò” đào tạo hàng đầu. Khi cầu thủ được phát triển đúng tuổi, các em có thời gian hoàn thiện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành một cách tự nhiên, vững vàng hơn khi bước lên sân chơi chuyên nghiệp.

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Ảnh: Đức Anh “ Đầu tư vào chất lượng thay vì thành tích ngắn hạn chính là cách bảo vệ vị thế “lò” đào tạo hàng đầu. Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

P.V: Thực tế cho thấy thành tích của các đội trẻ Sông Lam Nghệ An năm nay không cao bằng năm trước. Ở góc nhìn quản lý, ông nhìn nhận thế nào?

Ông Hoàng Văn Phúc: Qua theo dõi các đội U13, U15 và U19, tôi nhận thấy các em thi đấu ấn tượng, mỗi đội đều có lối chơi, thế mạnh và bản sắc riêng. Các cầu thủ thể hiện kỹ thuật tốt, khát khao lớn và tinh thần cống hiến. Tôi đánh giá cao lứa cầu thủ này và tin rằng, nếu tiếp tục nhận được sự quan tâm cùng chương trình đào tạo bài bản, các em sẽ còn tiến bộ hơn nữa về thể hình, kỹ thuật và kỹ năng trong tương lai.

Các đội U13, U15 và U19, đã thi đấu ấn tượng, mỗi đội đều có lối chơi, thế mạnh và bản sắc riêng. Ảnh: Đức Anh

Đây là tín hiệu tích cực, bởi kết quả hiện nay đã phản ánh đúng năng lực thực của từng lứa tuổi, giúp ban huấn luyện có cơ sở điều chỉnh phương pháp và định hướng chính xác hơn.

Từ góc độ quản lý, tôi đặc biệt ghi nhận việc SLNA phối hợp chặt chẽ với các địa phương và cơ quan chức năng để rà soát, đảm bảo chính xác độ tuổi của cầu thủ; không chạy theo thành tích trước mắt mà kiên trì xây dựng nền tảng bền vững. Đây là bước đi quan trọng để hình thành một thế hệ cầu thủ bản lĩnh, có kỹ năng và chuyên môn vững vàng.

P.V: Vậy theo ông, đâu là những nhiệm vụ trọng tâm để công tác đào tạo trẻ của Sông Lam Nghệ An tiếp tục đi đúng hướng?

Ông Hoàng Văn Phúc: Trước hết, Sông Lam Nghệ An phải duy trì tinh thần kiên quyết đã có, biến các biện pháp chống gian lận thành nguyên tắc xuyên suốt, không chỉ xử lý khi có sự cố.

Thứ hai, cần tiếp tục nâng chuẩn huấn luyện cả về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Huấn luyện viên không chỉ truyền đạt kỹ thuật, chiến thuật mà còn phải là người định hình nhân cách cho cầu thủ trẻ. Ở góc độ quản lý Nhà nước, chúng tôi mong muốn Sông Lam Nghệ An có bộ tiêu chí rõ ràng trong tuyển chọn huấn luyện viên, gắn với yêu cầu bằng cấp quốc tế và các khóa bồi dưỡng thường xuyên.

Thứ ba, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh cho cầu thủ trẻ. Bóng đá không chỉ rèn thể lực và kỹ năng mà còn là môi trường giáo dục. Việc quản lý học văn hóa, nếp sống sinh hoạt trong ký túc xá là yếu tố tạo niềm tin cho phụ huynh và xã hội.

Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cần duy trì hệ thống vệ tinh vì đây chính là nguồn tài nguyên giúp đội bóng phát triển bền vững. Ảnh: Đức Anh

Cuối cùng, không thể bỏ qua hệ thống vệ tinh. Nghệ An vốn có truyền thống bóng đá mạnh ở nhiều địa phương, nên nếu biết khai thác qua các giải phong trào phối hợp với ngành Giáo dục, chúng ta sẽ không bỏ sót tài năng. Đây là cách tìm kiếm nguồn lực tại chỗ, giảm phụ thuộc vào tuyển chọn muộn và bảo đảm tính minh bạch ngay từ gốc.

P.V: Sông Lam Nghệ An vốn nổi tiếng là cái nôi đào tạo trẻ của cả nước. Ông kỳ vọng gì ở các lứa U hiện nay để tiếp nối và nâng tầm truyền thống?

Ông Hoàng Văn Phúc: Tôi kỳ vọng Sông Lam Nghệ An sẽ kiên trì con đường đang đi, không dao động trước áp lực thành tích ngắn hạn. Là một lò đào tạo danh tiếng, Sông Lam Nghệ An có trách nhiệm không chỉ với bóng đá Nghệ An mà còn với cả nền bóng đá Việt Nam. Khi chúng ta đặt sự minh bạch, chất lượng và phát triển con người lên hàng đầu, thành công về chuyên môn sẽ là hệ quả tất yếu.

Sông Lam Nghệ An cần kiên trì con đường đang đi, không dao động trước áp lực thành tích ngắn hạn. Ảnh: Đức Anh

Tôi tin rằng, với sự đồng hành của cơ quan quản lý, sự ủng hộ của người hâm mộ và sự kiên định từ lãnh đạo Câu lạc bộ, Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam – nơi sản sinh ra những cầu thủ tài năng, giàu tinh thần cống hiến. Đó mới chính là thước đo thành công thực sự của một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong giai đoạn mới.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!