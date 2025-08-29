Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khảo sát, lựa chọn địa điểm tái định cư cho người dân khu vực sạt lở ở Chiêu Lưu, Lượng Minh, Con Cuông Chiều 29/8, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra thực tế các điểm dự kiến tái định cư tại những xã chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 (Wipha) và mưa lũ do hoàn lưu sau bão gây ra. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.



Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành liên quan và xã Chiêu Lưu khi đến khảo sát tại khu vực Piêng Xẹt. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Chiêu Lưu, người đứng đầu UBND tỉnh đã trực tiếp thị sát khu vực Piêng Xẹt, địa điểm được chính quyền địa phương đánh giá là có quỹ đất phù hợp để xây dựng khu tái định cư. Khu đất rộng khoảng 10ha, thuộc đất rừng sản xuất, có địa hình ổn định, gần trung tâm xã, thuận lợi cho việc xây dựng hạ tầng và bố trí dân cư.

Theo đề xuất của địa phương, khu tái định cư Piêng Xẹt sẽ là nơi di dời khoảng 210 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tập trung ở 7 bản: Lăn, Cù, Khe Nằn, Khe Tang, Hồng Tiến, Lưu Tiến và Xiêng Thù.

Khu vực Piêng Xẹt, địa điểm được chính quyền xã Chiêu Lưu đánh giá có quỹ đất phù hợp để xây dựng khu tái định cư cho 210 hộ. Ảnh: Thành Duy

Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt lâu dài, xã đề nghị xem xét đầu tư đồng bộ hạ tầng, đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định, bền vững cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời tạo điều kiện để ổn định sản xuất, nâng cao đời sống. Tổng mức đầu tư dự kiến cho khu tái định cư Piêng Xẹt khoảng 45 tỷ đồng.

Chiêu Lưu là xã vùng núi cao, biên giới nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An, được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Chiêu Lưu và Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn cũ). Xã có diện tích tự nhiên 196,93 km².

Là địa bàn đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Toàn xã hiện có 16 bản với 2.127 hộ dân. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người ước mới chỉ đạt hơn 25 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao, chiếm 40,52%.

Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn thường xuyên hứng chịu thiên tai, đặc biệt là mưa lũ, tác động đến nhiều hộ dân và hệ thống hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Chiêu Lưu và Mường Xén. Ảnh: Thành Duy

Trực tiếp đến hiện trường, nghe báo cáo của lãnh đạo xã và các sở, ngành liên quan, khảo sát vị trí đất được đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã thống nhất vị trí tại Piêng Xẹt, giao các sở, ngành liên quan cùng xã phối hợp để thực hiện các thủ tục cần thiết.

Cũng trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đến kiểm tra, khảo sát thực tế lựa chọn địa điểm tái định cư tại xã Lượng Minh. Đây là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, cách trung tâm hành chính tỉnh hơn 210km.

Nhà ở của người dân xã Lượng Minh bị cuốn trôi do ảnh hưởng của mưa lũ. Ảnh: Thành Duy

Xã Lượng Minh có 1.163 hộ với 5.199 nhân khẩu, cư trú trên địa bàn 10 bản. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tới 83,8% (975 hộ/1.163 hộ). Thu nhập bình quân đầu người cũng chỉ mới đạt 25 triệu/người/năm.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, xã Lượng Minh đã phải hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Nhiều nhà cửa bị nhấn chìm trong nước lũ và bị cuốn trôi, đổ sập hoàn toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến khảo sát trực tiếp tại xã Lượng Minh. Ảnh: Thành Duy

Nhằm ổn định cuộc sống của người dân, UBND xã Lượng Minh đã trình UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng 2 khu tái định cư để di dời các hộ dân bị trôi nhà, chịu ảnh hưởng của sạt lở, ngập lụt và xây dựng Trường Tiểu học bán trú xã với tổng kinh phí hơn 82 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, xã đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí 7,4 tỷ đồng theo chính sách tại Nghị quyết 09/2024 của HĐND tỉnh để ổn định dân cư cho 80 hộ dân, trong đó có 60 hộ di dân tập trung và 20 hộ di dân xen ghép.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức An báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về việc lựa chọn vị trí tái định cư cho các hộ dân tại xã Lượng Minh. Ảnh: Thành Duy

Đến xã Lượng Minh, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đi kiểm tra thực địa một số địa điểm do xã đề xuất tại bản Lạ. Tại đây, đồng chí không chỉ lắng nghe, trao đổi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lãnh đạo, cán bộ, người dân địa phương mà còn khảo sát kỹ lưỡng điều kiện địa hình, hạ tầng, nguồn nước, khoảng cách giao thông và khả năng mở rộng phát triển lâu dài.

Người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An trao đổi với người dân địa phương về địa hình, điều kiện tại khu vực bản Lạ, xã Lượng Minh trước khi quyết định lựa chọn vị trí tái định cư. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở khảo sát thực tế và phân tích toàn diện các yếu tố liên quan, trên cơ sở 2 vị trí do xã đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất lựa chọn một địa điểm; đồng thời quyết định lựa chọn một vị trí khác ở phía bên kia sông Nậm Nơn, liền kề khu dân cư hiện hữu, so với địa điểm đề xuất ban đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Lượng Minh về việc lựa chọn vị trí để xây dựng khu tái định cư. Ảnh: Thành Duy

Việc này không chỉ giúp người dân dễ dàng thích nghi khi chuyển đến nơi ở mới, mà còn tạo thuận lợi trong sinh hoạt, sản xuất, bảo đảm hạ tầng xã hội và hạ tầng kinh tế được kết nối đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định lựa chọn 1 trong 2 khu tái định cư tại bản Lạ, xã Lượng Minh phía bên kia sông Nậm Nơn sau khi khảo sát thực tế. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, đoàn công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh dẫn đầu đã đến xã Con Cuông khảo sát vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư cho 15 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu thuộc thôn Vĩnh Hoàn. Do ảnh hưởng của bão số 3 và số 5, khu vực sinh sống của các hộ này bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó 5 hộ đã phải tạm thời di chuyển đến nơi ở khác.

Khu đất được đề xuất có diện tích khoảng 5 ha, nằm trên quỹ đất 5% của xã. Qua khảo sát thực tế, đồng thời lắng nghe báo cáo của chính quyền địa phương và ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đồng thuận của các hộ dân trong việc di dời đến vị trí mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khảo sát vị trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Trước tính cấp bách của việc bảo đảm an toàn, ổn định cuộc sống cho bà con, đồng chí Lê Hồng Vinh đã thống nhất với phương án do xã Con Cuông đề xuất.

Tại các xã Chiêu Lưu, Lượng Minh và Con Cuông, sau khi khảo sát và thống nhất vị trí xây dựng các khu tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh giao chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan triển khai các bước cần thiết để sớm ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Khu đất được xã Con Cuông lựa chọn để tái định cư 15 hộ dân thôn Vĩnh Hoàn bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và bão số 5. Ảnh: Thành Duy

Quá trình thực hiện phải bảo đảm yếu tố ổn định lâu dài, tạo điều kiện để bà con yên tâm gắn bó, phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống mới. Đồng thời, cần quản lý chặt chẽ cả nơi đi và nơi đến, tránh tình trạng người dân quay lại khu vực cũ vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, hiểm họa từ thiên tai.