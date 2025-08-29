Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã vùng cao Chiêu Lưu Sáng 29/8, Đảng bộ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chiêu Lưu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Xác định và phát huy giá trị các sản phẩm đặc trưng bản địa

Chiêu Lưu là xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An, được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của xã Bảo Thắng và xã Chiêu Lưu của huyện Kỳ Sơn trước đây.

Xã có diện tích tự nhiên 196,93 km2 với quy mô dân số 9.797 người, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú, Kinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đảng bộ xã có 29 chi bộ Đảng với 465 đảng viên, trong đó đảng viên chính thức 97%, dự bị 3%, là đồng bào dân tộc thiểu số 84,7%. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiêu Lưu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chia sẻ những khó khăn mà Đảng bộ và nhân dân xã Chiêu Lưu vừa trải qua; đồng thời ghi nhận nỗ lực khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống, kiện toàn bộ máy và chuẩn bị Đại hội một cách chu đáo, trang trọng.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Điểm lại những kết quả nổi bật của Đảng bộ các xã Bảo Thắng và Chiêu Lưu trước khi sáp nhập, đồng chí Lê Hồng Vinh biểu dương những thành quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu triển khai chính quyền địa phương hai cấp, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, khắc phục khó khăn, triển khai nhiệm vụ kịp thời, thông suốt; không để gián đoạn trong phục vụ nhân dân. Điều đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả cao trong quản lý, điều hành theo mô hình chính quyền xã mới.

Các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và huyện Kỳ Sơn (cũ) dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chiêu Lưu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Phân tích bối cảnh, những thuận lợi và khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp và khâu đột phá đã được xác định tại văn kiện Đại hội; đồng thời nhấn mạnh một số định hướng lớn mà Đảng bộ xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch chủ trì, điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chiêu Lưu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh: Thành Duy

Trước hết, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần quan tâm công tác quy hoạch và phát triển nông thôn theo hướng bền vững.

Trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh và của vùng, cần rà soát, bổ sung, chỉnh sửa quy hoạch của xã đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa quy hoạch của huyện Kỳ Sơn (cũ) có sự kết nối cao với các xã, vùng phụ cận nhằm tạo không gian phát triển rộng mở, có tính liên kết, tổng thể, phù hợp với xu thế phát triển của một xã miền núi; thực hiện quản lý, bảo vệ quy hoạch, khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất, tài nguyên lợi thế từ rừng.

Xác định nhiệm vụ phát triển nông lâm nghiệp, nông thôn, chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng tạo điều kiện thông thương hàng hóa, tạo nền tảng phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, dù dư địa đất đai của xã còn rộng, song diện tích đất sản xuất hàng hóa không nhiều, nguồn nước tưới tiêu còn hạn chế.

Do đó, việc rà soát quy hoạch cần tính đến phát huy lợi thế bản địa để nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng, lựa chọn một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực để phát triển thành hàng hóa, tiến tới phát triển du lịch cộng đồng, tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương khi hạ tầng kết nối được Trung ương, tỉnh nâng cấp.

Các đại biểu chính thức dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đặc biệt quan tâm đến giáo dục cho con em; bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm lo công tác an sinh xã hội nhân dân; bảo tồn, phát huy ngôn ngữ, văn hóa truyền thống các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu khách mời dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, xã cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công theo hướng gần dân, phục vụ tốt nhất yêu cầu của Nhân dân; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” phù hợp với đặc điểm dân cư của xã.

Tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng công an, quân sự vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị xã vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhanh yêu cầu nhiệm vụ của chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tương xứng với vai trò, chức năng và yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Các đại biểu chính thức dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Ngay sau Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Đảng ủy xã cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, sát với điều kiện của xã và tổ chức quán triệt sâu rộng để cán bộ, công chức và nhân dân biết và đồng thuận thực hiện; gắn với lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét, có tính tiến công, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả đạt được; đồng thời cần rà soát lại các chỉ tiêu Đại hội theo hướng dẫn của Bộ Tài chính với cấp xã.

Các đại biểu chính thức dự Đại hội. Ảnh: Thành Duy

“Với sự đoàn kết, nỗ lực và sự cầu thị cùng quyết tâm cao, Đảng bộ sẽ đạt được mục tiêu mà Đại hội đề ra”, đồng chí Lê Hồng Vinh bày tỏ tin tưởng.

Phấn đấu thoát khỏi xã nghèo

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, 150 đại biểu ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và ý chí của toàn Đảng bộ đã nghiêm túc thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các xã trước sáp nhập nhiệm kỳ 2020-2025, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và bước đi phù hợp trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Chiêu Lưu phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Duy

Đại hội đã biểu quyết thông qua các mục tiêu lớn đến năm 2030, trong đó đề ra các đặc biệt là những giải pháp để phát triển nhanh, bền vững và xây dựng xã Chiêu Lưu có kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, phấn đấu thoát khỏi xã nghèo, chậm phát triển vào năm 2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đại hội xác định 25 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp lớn trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chiêu Lưu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Đại hội cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiêu Lưu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 24 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chiêu Lưu khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030; trong đó Thường trực Đảng ủy gồm 3 đồng chí: Nguyễn Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Phan Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Lô Văn Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.