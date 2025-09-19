Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nghệ An 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai Sáng 19/9, tại phường Trường Vinh, đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã trao 8 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Nghệ An khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tại chương trình tiếp nhận hỗ trợ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh - Trương Thị Bích Hạnh bày tỏ sự xúc động khi có mặt tại Nghệ An để thăm hỏi, động viên bà con sau những thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Với tình cảm gắn bó đặc biệt của thành phố mang tên Bác dành cho quê hương của Người, trong những ngày mưa bão hoành hành, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn dõi theo miền Trung, nhất là Nghệ An.

Để kịp thời hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả bão số 3 và số 5, Thành phố Hồ Chí Minh trao 8 tỷ đồng, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh - Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cùng với nguồn kinh phí, trước đó, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị – xã hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, trực tiếp tại Nghệ An. Tiêu biểu, Sở Y tế Thành phố đã huy động lực lượng y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện chuyên khoa, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh và trao tặng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho bà con.

Các sở, ngành và đoàn thể khác cũng đã đồng hành cùng bà con trong việc sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ sinh kế, trao học bổng cho các em nhỏ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Đình Hùng phát biểu tại chương trình tiếp nhận hỗ trợ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Đình Hùng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dành cho Nghệ An.

Đồng chí cũng chia sẻ về những thiệt hại nặng nề do bão số 3 và số 5 gây ra, đồng thời ghi nhận nghĩa tình sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, trong đó có hơn 20 đoàn từ TP. Hồ Chí Minh trực tiếp đến hỗ trợ.

Đồng chí khẳng định Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ chuyển kịp thời nguồn lực hỗ trợ đến nhân dân vùng bị ảnh hưởng để sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao biển hỗ trợ 8 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cũng trong sáng nay, Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 164 triệu đồng tại phường Vinh Lộc.

Tại Phường Vinh Lộc, đoàn cũng đã đến thăm, động viên bà Nguyễn Thị Liên (khối Tiên Động) – hộ nghèo có cháu bị tim bẩm sinh. Tại gia đình bà Trần Thị Phương (khối Thái Sơn), đoàn trao biển hỗ trợ xây nhà trị giá 60 triệu đồng; đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng quyết định trích từ nguồn cứu trợ của tỉnh để hỗ trợ thêm 60 triệu đồng cho gia đình.

Tại phường Vinh Lộc, đoàn công tác trao 52 suất quà cho 32 hộ gia đình và 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng sau mưa, bão. Ảnh: Thanh Quỳnh