Xã hội Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng Cảng Nghệ Tĩnh trao quà hỗ trợ trường Tiểu học Xiêng My Sáng 12/9, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng phối hợp với Cảng Nghệ Tĩnh trao quà hỗ trợ cho Trường Tiểu học Xiêng My, thuộc xã Nga My.

Dự buổi trao quà về phía Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có các đồng chí Phó Tổng biên tập: Trần Văn Hùng, Trần Hữu Nghĩa, Phan Văn Thắng.

Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và Cảng Nghệ Tĩnh trao quà cho Trường Tiểu học Xiêng My. Ảnh: Hà Chi

Về phía xã Nga My có đồng chí Lô Khăm Kha - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã; thầy giáo Nguyễn Đình Mận - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xiêng My.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thiện Dương - Bí thư Đoàn Thanh niên Cảng Nghệ Tĩnh.

Các quà tặng dịp này sẽ hỗ trợ cho Trường Tiểu học Xiêng My tổ chức tốt hoạt động bán trú. Ảnh: Hà Chi

Trong hơn 10 năm qua, Báo Nghệ An trước đây và nay là Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã có nhiều chương trình hỗ trợ xã nghèo Xiêng My trước đây và nay là xã Nga My một cách hiệu quả. Các hoạt động bao gồm trang bị các phương tiện thiết yếu phục vụ hoạt động của UBND xã, tặng quà học sinh nghèo, xây dựng các mô hình kinh tế, trao hàng chục con bò sinh sản giúp hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, nay đàn bò đã phát triển lên hàng trăm con.

Năm học mới này, Trường Tiểu học Xiêng My thuộc xã Nga My bắt đầu triển khai hoạt động bán trú cho hơn 105 học sinh (từ lớp 2 đến lớp 5) trong tổng số 253 học sinh của nhà trường. Trước những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất của nhà trường, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An cùng Cảng Nghệ Tĩnh đã chung tay để mua sắm các trang thiết bị bao gồm: Bồn inox đựng nước 5.000 lít, nồi cơm điện, loa kéo, loa phóng thanh và 12 bộ bàn ghế. Tổng giá trị là gần 30 triệu đồng, trong đó Cảng Nghệ Tĩnh hỗ trợ 20 triệu đồng, cán bộ, nhân viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đóng góp gần 10 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lô Khăm Kha trân trọng cảm ơn tình cảm trong suốt nhiều năm qua Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã dành cho xã Xiêng My trước đây và nay là xã Nga My. Với sự hỗ trợ kịp thời của 2 đơn vị là Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và Cảng Nghệ Tĩnh sẽ giúp xã và Trường Tiểu học Xiêng My chăm lo tốt hơn cho công tác giáo dục nói chung và hoạt động bán trú nói riêng. Và cũng mong muốn trong thời gian tới, xã tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và các doanh nghiệp, giúp xã Nga My tiếp tục có những bước phát triển vững chắc.