Xã hội Báo Nghệ An trao hỗ trợ xây nhà cho người dân tại xã Xiêng My, Tương Dương Ngày 12/6, Báo Nghệ An phối hợp với Công ty TNHH Hòa Hiệp tổ chức trao hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Lo Văn Liêu ở bản Chon, xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Tham dự chương trình, về phía Báo Nghệ An có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, cùng các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể.

Về phía chính quyền sở tại có các đồng chí: Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương; Lương Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Xiêng My; Lô Bá Lịch - Chủ tịch UBND xã Xiêng My, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An thăm hỏi và trao quà tặng gia đình ông Lo Văn Liêu ở bản Chon, xã Xiêng My, huyện Tương Dương. Ảnh: Tùng Linh

Với mong muốn góp phần cải thiện đời sống cho những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hưởng ứng chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, dịp này, thông qua kết nối của Báo Nghệ An, Công ty TNHH Hòa Hiệp đã trao số tiền 50 triệu đồng ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lo Văn Liêu, trú tại bản Chon, xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Căn nhà tạm bợ trước đây của vợ chồng ông Lo Văn Liêu. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Gia đình ông Lo Văn Liêu thuộc diện hộ nghèo. Hai vợ chồng ông đều đã trên 90 tuổi, lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật, không có điều kiện sửa chữa nhà ở, nên căn nhà tạm bợ xuống cấp trầm trọng.

Đại diện Báo Nghệ An trao tiền hỗ trợ xây nhà cho gia đình ông Lo Văn Liêu ở bản Chon, xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH Hòa Hiệp và sự chung tay góp sức từ phía gia đình, căn nhà tình nghĩa đã được xây dựng và cơ bản hoàn thành với đầy đủ công năng. Ảnh: Tùng Linh

Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa là món quà ý nghĩa giúp gia đình ông Lo Văn Liêu vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống cũng như góp phần vào mục tiêu xây dựng Nông thôn mới của xã Xiêng My nói riêng, của huyện Tương Dương nói chung.