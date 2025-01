Xã hội Trao quà Tết và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Xiêng My (Tương Dương) Sáng 12/1, Báo Nghệ An cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chương trình Trao quà Tết người nghèo Xuân Ất Tỵ; khám bệnh, cấp phát thuốc; tặng trang thiết bị cho Trường Tiểu học Xiêng My (Tương Dương).

Tham dự chương trình, về phía đoàn công tác có các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Đại tá Dương Đình Văn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ; Đinh Văn Tạo – Giám đốc BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh; Nguyễn Thị Phương Thảo - Giám đốc BNI Nghệ An; Hồ Mạnh Trường - Giám đốc BNI Hà Tĩnh; Lê Thái Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Nghệ An; Bác sĩ Phan Quang Trung - Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Về phía chính quyền địa phương có đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân xã Xiêng My.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: Tiến Đông

Đông đảo bà con nhân dân xã Xiêng My đã có mặt từ rất sớm để tham dự chương trình. Ảnh: Tiến Đông

Hưởng ứng Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Ất Tỵ năm 2025; phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” của dân tộc, Báo Nghệ An đã phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh; BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh; Công ty Xăng dầu Nghệ An; VNPT Nghệ An và Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tổ chức chương trình tặng quà Tết và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Xiêng My (Tương Dương).

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao quà Tết tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tiến Đông

Đại tá Dương Đình Văn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) trao quà Tết tặng người dân. Ảnh: Tiến Đông

Đồng chí Lữ Văn May - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương, trao quà Tết tặng các hộ gia đình. Ảnh: Tiến Đông

Tại chương trình, đoàn đã trao 120 suất quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Xiêng My (trong đó 80 suất do Công ty Xăng dầu Nghệ An tài trợ và 40 suất do VNPT Nghệ An tài trợ).

Đoàn còn trao tặng 50 giường tầng, 1 tủ đông, 2 nồi cơm điện cỡ lớn cho Trường Tiểu học Xiêng My; trao 1 máy in cho Công an xã Xiêng My.

Ông Hồ Mạnh Trường - Giám đốc BNI Hà Tĩnh trao quà cho các hộ dân. Ảnh: Tiến Đông

Bà Lê Thái Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Nghệ An trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tiến Đông

Đoàn công tác trao bảng biểu trưng 50 giường tầng, tủ đông, nồi cơm điện cho Trường Tiểu học Xiêng My. Ảnh: Tiến Đông

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An còn phối hợp Công ty cổ phần Dược phẩm Ecopharm, nhà thuốc Ngọc Khang, tổ chức khám và cấp phát thuốc cho bà con nhân dân xã Xiêng My với tổng giá trị hơn 35 triệu đồng.

Chương trình khám, cấp phát thuốc miễn phí được Đoàn Thanh niên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Dược phẩm Ecopharm, nhà thuốc Ngọc Khang tiến hành. Ảnh: Tiến Đông

Bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thăm, khám cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Tiến Đông

Dịp này, Chi đoàn Báo Nghệ An trao suất quà trị giá 3 triệu đồng tặng em Lương May Tỵ - học sinh lớp 5B2 - Trường Tiểu học Xiêng My, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn được Chi đoàn Báo Nghệ An nhận giúp đỡ.

Chi đoàn Báo Nghệ An trao quà tặng cháu Lương May Tỵ. Ảnh: An Nhân

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh cũng đã trao tặng Công an xã Xiêng My 1 chiếc máy in để phục vụ công tác. Ảnh: Tiến Đông

50 chiếc giường tầng mà đoàn công tác trao tặng sẽ giúp 100 em học sinh của nhà trường có nơi nghỉ ngơi khi theo học bán trú. Ảnh: Tiến Đông

Tổng số tiền các đơn vị, các nhà tài trợ trao tặng tại chương trình là hơn 255 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An ghi nhận và cảm ơn các đơn vị, các nhà tài trợ đã đồng hành với Báo Nghệ An tổ chức Chương trình "Tết Vì người nghèo" Xuân Ất Tỵ 2025 trên địa bàn xã Xiêng My.

Đồng chí Ngô Đức Kiên phát biểu cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, các nhà tài trợ. Ảnh: Tiến Đông

Qua chương trình này, đồng chí Tổng Biên tập Báo Nghệ An mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đồng hành của các đơn vị, nhà tài trợ trong những chương trình tiếp theo.

Đồng thời, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Đức Kiên gửi lời chúc tới bà con nhân dân xã Xiêng My đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc.

Đồng chí Lương Hồng Sơn - Bí thư Đảng uỷ xã Xiêng My phát biểu. Ảnh: Tiến Đông

Thay mặt chính quyền địa phương, đồng chí Lương Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Xiêng My chân thành cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các cơ quan, đơn vị đối với xã Xiêng My trong những năm qua, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời giúp các hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn chuẩn bị đón Tết Ất Tỵ 2025.