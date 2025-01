Thời sự Trao quà Tết cho người nghèo ở bản Tha Đo (Kỳ Sơn) và bản Na Mương (Lào) Chiều 11/1, Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An, Trạm Biên phòng Tha Đo phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ & Ngoại tuyến Công an tỉnh, DCI Nghệ An, Công ty CP Thiên An Gia tặng 180 suất quà Tết cho các hộ dân ở bản Tha Đo, xã Mường Típ (Kỳ Sơn) và bản Na Mương (Noọng Hét, Lào)

Thực hiện Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Ất Tỵ năm 2025; phát huy truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” của dân tộc, các đơn vị đã quyên góp và đi trao quà Tết cho các gia đình khó khăn ở huyện vùng cao Kỳ Sơn.

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho các gia đình ở bản Tha Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường



Bản Tha Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn có 137 hộ gia đình, trong đó có 124 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Người dân nơi đây chủ yếu sống vào chăn nuôi, làm nương rẫy, nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho các hộ gia đình bản Na Mương, Noọng Hét, Lào. Ảnh: Thành Cường

Chia sẻ những khó khăn đồng bào khu vực biên giới, Đoàn Thanh niên Báo Nghệ An, Trạm Biên phòng Tha Đo, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ & Ngoại tuyến, Công an tỉnh, Nhóm DCI Nghệ An và Công ty CP Thiên An Gia đã phối hợp trao 180 suất quà cho người dân bản Tha Đo (Kỳ Sơn) và Na Mương (Noọng Hét). Mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng gồm: gạo, muối, nước mắm, cá khô và các loại nhu yếu phẩm khác. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ & Ngoại tuyến, Công an tỉnh cũng đã trao 10 suất quà, mỗi suất quà là 500.000 đồng tiền mặt cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Tha Đo, nhằm động viên bà con đón Tết Ất Tỵ vui vẻ, đầm ấm.

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ & Ngoại tuyến, Công an tỉnh tặng quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, đoàn cũng đã trao quà cho các gia đình ở bản Na Mương, huyện Noọng Hét, Lào. Bản Na Mương có 39 hộ dân, nằm cách Trạm Biên phòng Tha Đo khoảng 2km, cách trung tâm Noọng Hét, khoảng 24km, đường sá đi lại khó khăn nên các hoạt động giao thương, chữa bệnh chủ yếu diễn ra ở phía huyện Kỳ Sơn. Chia sẻ cùng khó khăn của bạn, đoàn đã tặng 39 suất quà gồm gạo và các loại nhu yếu phẩm khác.