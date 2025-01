Xã hội Địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2025 tại An Giang Bạn đang tìm những địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 ở An Giang để lên kế hoạch đi chơi Tết thì đừng bỏ qua bài cập nhật chi tiết dưới đây nhé!

Danh sách địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2025 tại An Giang

Lịch bắn pháo hoa tết Âm lịch Ất Tỵ 2025

Đón Xuân mới Ất Tỵ 2025, UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho UBND TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Thời lượng bắn không quá 15 phút, ngày 28/1 (nhằm ngày 29/12 âm lịch), kinh phí từ nguồn vận động xã hội hóa.

Tại TP. Long Xuyên, thời gian bắn 15 phút, từ 22 giờ đến 22h15 ngày 28/1/2025 (tức đêm 30 Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

Tại TP. Châu Đốc, thời gian bắn 15 phút, từ 21h30 giờ đến 21h45 ngày 28/1/2025 (tức đêm 30 Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

UBND tỉnh giao UBND TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc chủ động phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa, lưu ý rà soát và chọn địa điểm bắn pháo hoa đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và phòng, chống cháy nổ; tuân thủ quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

Trước đó, tại Thông báo 685-TB/TU, ngày 31/12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa ở 2 điểm, tại TP. Long Xuyên và TP. Châu Đốc, bằng nguồn kinh phí vận động xã hội hóa.