Sẽ có chương trình nghệ thuật và 3 đêm bắn pháo hoa tầm cao chào năm mới 2025 ở Nghệ An

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Chương trình Countdown - Chào năm mới 2025 diễn ra từ 20h35' ngày 31/12/2024 đến 0h ngày 1/1/2025, do Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tổ chức.

Điểm mới và cũng là điểm đặc biệt của chương trình Countdown chào năm mới 2025 là Gala nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” và phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Chung một cơ đồ Việt Nam”.

Đây là những hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 230-KH/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An; Công văn số 2160/UBND-VX ngày 21/3/2024 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

Chương trình Gala nghệ thuật “Nghệ An trong trái tim Tổ quốc” gồm 3 phần: Phần 1 “Về miền non nước” mang đến những tiết mục hát, múa mang đậm hơi thở Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh - nghệ thuật trình diễn dân gian được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phần 2 “Những bài ca đi cùng năm tháng” là những bài hát về quê hương Nghệ An trong các cuộc kháng chiến của dân tộc ở thế kỷ XX như “Tiếng hò trên đất Nghệ An”, “Cô dân quân Làng Đỏ”, “Chào em cô gái Lam Hồng”…

Phần 3 “Nghệ An khúc ca ngày mới” với những ca khúc “Nhịp điệu bình minh”, “Nghệ An trong trái tim tôi”, “Nghệ An vươn khơi”…, vẽ nên bức tranh Nghệ An đổi mới, hội nhập và phát triển với khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp của mỗi người dân.