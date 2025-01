Xã hội Để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết ấm áp, đủ đầy Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và các cấp công đoàn đang có nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được một cái Tết ấm áp, đủ đầy.

Hướng về cơ sở, người lao động

Trong 2 ngày 7 và 8/1, Sở Y tế, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã thực hiện kiểm tra hoạt động phòng chống dịch bệnh; khám, chữa bệnh trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và thăm, động viên, hỗ trợ cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Con Cuông, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Thăm, tặng quà động viên, hỗ trợ cán bộ, người lao động ở 3 trung tâm y tế có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ngành đã chia sẻ những hy sinh, vất vả trong công việc và cuộc sống thường nhật; đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, nhân viên.

Lãnh đạo Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tặng quà cho đoàn viên, người lao động ở Trung tâm Y tế huyện Con Cuông có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Được nhận quà Tết từ Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế Nghệ An, Công đoàn Y tế Nghệ An, chị Vi Thị Anh, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Con Cuông chia sẻ: “Bản thân tôi rất cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Sở, công đoàn ngành và cán bộ, nhân viên y tế Nghệ An. Những phần quà này rất thiết thực, giúp tôi và gia đình có thêm động lực để cố gắng vươn lên”.

Bà Trần Thị Thu Hà – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An cho biết: Qua thống kê, toàn ngành hiện có 565 cán bộ, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm “ai cũng có Tết ấm”, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Y tế Nghệ An và Công đoàn ngành đã có 565 phần quà (tổng giá trị gần 500 triệu đồng) để hỗ trợ, động viên, giúp các cán bộ, người lao động đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đầm ấm.

Ngành Y tế cũng sẽ tổ chức chương trình “Tết sum vầy” và tặng quà tại Bệnh viện Da liễu Nghệ An trong thời gian sắp tới. Hiện, đời sống 33 cán bộ, người lao động tại bệnh viện này đang gặp nhiều khó khăn (không có thu nhập tăng thêm; đang bị chậm lương 9 tháng).

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, ở thời điểm này, không riêng gì Công đoàn ngành Y tế mà tất cả các cấp công đoàn trong tỉnh đã và đang huy động mọi nguồn lực, tổ chức hiệu quả các hoạt động chăm lo thiết thực về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đảm bảo tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, đón Tết vui tươi, ý nghĩa, đầm ấm, sum vầy.

Vào ngày 31/12/2024 vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu đã phối hợp với Công ty TNHH Mareep (xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" cho 1.200 công nhân lao động đang làm việc tại Công ty. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn nghệ chào Xuân, bốc thăm may mắn, hơn 100 phần quà giá trị được trao tặng đến công nhân viên công ty. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu tặng 60 suất quà, Đoàn Thanh niên huyện Diễn Châu tặng 10 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu đã tổ chức gian hàng phúc lợi tại Công ty TNHH Wooin Vina. Ảnh: Trần Vân

Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực hướng dẫn công nhân lao động trên địa bàn tham gia mua hàng trực tuyến trên Chợ tết Công đoàn năm 2025 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 3.500 công nhân, người lao động là đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, tham gia hoạt động công đoàn và đoàn viên còn khó khăn, thu nhập thấp được tặng phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 1,75 tỷ đồng.

Với hơn 1.600 mặt hàng, công nhân lao động có nhiều lựa chọn để mua sắm trên chương trình Chợ Tết Công đoàn online. Chị Phạm Thị Nghĩa, công nhân bộ phận GFT Công ty cổ phần Thực phẩm sữa TH, huyện Nghĩa Đàn (mẹ đơn thân, nuôi 2 con đang học phổ thông) chia sẻ: “Tôi vốn không biết công nghệ nhưng nhờ cán bộ công đoàn hướng dẫn cụ thể, tôi đã biết vào địa chỉ mua sắm và chỉ vài thao tác đơn giản, tôi đã đặt được nồi cơm điện. Chỉ sau 3 ngày, tôi đã nhận được hàng. Cảm ơn cán bộ công đoàn đã chu đáo tận tình”.

Huy động mọi nguồn lực để chăm lo Tết

Với phương châm “không để đoàn viên, người lao động nào không có tết”, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các huyện, thành, thị, các ngành cân đối nguồn thu, chi thường xuyên trong năm, quỹ hoạt động thường xuyên hiện có hoặc nguồn được cấp hỗ trợ từ cấp trên để thực hiện chăm lo cho đoàn viên, người lao động tại công đoàn cơ sở theo số lượng được phân bổ.

Niềm vui và chia sẻ của đoàn viên Công đoàn Nghệ An khi mua được hàng trực tuyến trên Chợ tết Công đoàn 2025. Ảnh: Trần Vân

Các công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi thường xuyên trong năm và sử dụng nguồn tài chính công đoàn tích lũy của đơn vị để thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; phối hợp với người sử dụng lao động, căn cứ nguồn lực có thể tổ chức các hoạt động mừng tuổi đầu năm cho một số người lao động và đoàn viên quay lại chỗ làm việc sớm nhất sau thời gian nghỉ tết. Ngoài ra, các cấp công đoàn cần tích cực trao đổi, mở rộng quan hệ, huy động sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các cá nhân ủng hộ và dành nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán.

Đối tượng chăm lo dịp Tết là tất cả đoàn viên, người lao động. Trong đó, ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng; đoàn viên, người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để làm việc trong dịp Tết.

Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chỉ đạo các tổ chức công đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động với nhiều hình thức đa dạng linh hoạt, phù hợp với tình hình cụ thể và nhu cầu mong muốn của đoàn viên, người lao động. Các hoạt động chăm lo phải bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, người lao động. Với tinh thần “của cho không bằng cách cho”, Liên đoàn Lao động tỉnh khuyến khích công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đông công nhân lao động nghiên cứu cách trao quà cho công nhân lao động bằng các hình thức thiết thực, gần gũi, tạo hiệu ứng tích cực.

Các cấp công đoàn cân đối nguồn thu, chi thường xuyên trong năm thực hiện các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên. Ảnh: Trần Vân

Về phía Liên đoàn Lao động tỉnh, dịp này, cũng sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Tết sum vầy – Xuân ơn Đảng" tại hai địa điểm là Nhà Văn hóa Lao động và Khu Công nghiệp WHA thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam. Chương trình ở Nhà văn hóa Lao động tỉnh được tổ chức nhằm chia sẻ, đồng hành và động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp. Trong chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên dương 95 đảng viên tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn công nhân, lao động đang trực tiếp lao động sản xuất trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn tỉnh... Chương trình "Tết sum vầy" dành cho công nhân, lao động tại Khu công nghiệp WHA sẽ có hơn 2.000 suất quà được trao cho đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình này còn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Trung ương.