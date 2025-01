Xây dựng Đảng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý

Ngày 9/1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Mỹ Lý, Bộ đội Biên phòng Nghệ An.