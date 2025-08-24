Pháp luật Bé gái 4 tuổi tử vong thương tâm do bị trâu hàng xóm húc Chiều 24/8, lãnh đạo UBND xã Nga My, tỉnh Nghệ An xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi 1 bé gái 4 tuổi tử vong do bị trâu húc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 23/8. Bé gái tên Bảo Tr. (trú tại xã Nga My) đang chơi gần nhà thì bất ngờ bị con trâu của hàng xóm được buộc bên vệ đường lao tới húc trúng. Dù người thân lập tức đưa cháu đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé không qua khỏi và tử vong vào rạng sáng 24/8.

Dù người thân lập tức đưa cháu đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé không qua khỏi. Ảnh: CSCC

Được biết, mẹ cháu bé đi làm ăn xa, bé sống cùng bà ngoại. Sự việc khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng, xót xa. Chính quyền xã đã phối hợp với gia đình tổ chức lo hậu sự cho cháu và vận động hỗ trợ, chia sẻ với gia đình vượt qua nỗi mất mát.