ĐạihộiĐảng Chỉ định đồng chí Lô Thanh Nhất giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nga My nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 21/8, Đảng bộ xã Nga My (Nghệ An) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Vi Văn Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo dự và phát biểu chỉ đạo.

Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội

Xã Nga My được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Xiêng My và xã Nga My cũ của huyện Tương Dương trước đây.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy các xã Nga My và Xiêng My (trước khi sáp nhập) đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu nghị quyết. Sau sáp nhập, xã Nga My tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Lô Lịch

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng ủy xã triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII; 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Phong trào “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng với 32 mô hình; quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện hiệu quả.

Về phát triển kinh tế – xã hội, xã đạt nhiều kết quả tích cực. Thu nhập bình quân đạt 32 triệu đồng/người/năm; sản lượng lương thực tăng 27% so với đầu nhiệm kỳ, đạt 3.579,5 tấn. Chăn nuôi, thủy sản, trồng rừng phát triển mạnh, độ che phủ rừng gần 90%. Xã có 90 cơ sở kinh doanh ổn định, chợ phiên hoạt động hiệu quả; thu ngân sách năm 2025 ước đạt 125 triệu đồng, vượt chỉ tiêu.

Chương trình xây dựng nông thôn mới có chuyển biến rõ nét. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ với trên 20km đường vào khu sản xuất và 15km đèn đường xã hội hóa. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 98%, 70% hộ có hố rác; môi trường nông thôn được cải thiện đáng kể.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Lô Lịch

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%, BHXH tự nguyện đạt 16,5%. Công tác y tế, giáo dục, đào tạo nghề được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 5,8%/năm.

Quốc phòng – an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác tuyển quân, xây dựng lực lượng được triển khai nghiêm túc; 100% công an chính quy được bố trí. Không có điểm nóng về ma túy hay mất an ninh trật tự.

Chính quyền và HĐND xã tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. 100% văn bản được xử lý trên môi trường mạng; bộ phận “một cửa” vận hành minh bạch. Việc triển khai Đề án 06, cấp tài khoản định danh được thực hiện đồng bộ.

Tiếp tục phát triển bền vững, toàn diện

Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, Đảng bộ và nhân dân xã Nga My đặt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực quản lý, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng xã hội ổn định, phát triển bền vững. Xã phấn đấu trở thành địa phương có kinh tế nông – lâm nghiệp phát triển theo chiều sâu, hạ tầng đồng bộ, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Đồng chí Lô Thanh Nhất được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lô Lịch

Đại hội xác định 22 chỉ tiêu phát triển trọng tâm, cùng 5 nhóm nhiệm vụ và 6 nhóm giải pháp đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, gồm 19 đồng chí và Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lô Thanh Nhất được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Các đồng chí Lương Xuân Hiệp và Lô Khăm Kha được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Vi Văn Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Lô Lịch

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vi Văn Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nga My đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển sau sáp nhập.

Định hướng nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Nga My tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm để tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực. Trước hết, cần phát huy vai trò của kinh tế tư nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, khuyến khích phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống có thế mạnh, góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế bền vững. Công tác trồng rừng cần gắn liền với quản lý, bảo vệ rừng để đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường.

Là xã được thụ hưởng nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Nga My cần chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên lựa chọn các dự án thiết yếu, có sức lan tỏa để tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả.

Trong lĩnh vực giáo dục, cần đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo viên, chú trọng cả giáo dục đại trà và mũi nhọn. Các hoạt động văn hóa, thể thao, văn nghệ cần tiếp tục phát huy, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là giá trị văn hóa của đồng bào Ơ Đu.

Về quốc phòng – an ninh, xã cần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục duy trì hiệu quả Đề án “Xã sạch về ma túy”. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng khắc phục khó khăn sau sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, siết chặt kỷ luật hành chính.

Đồng chí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số, đề nghị xã tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, khuyến khích cán bộ trẻ tham gia vào công tác số hóa, góp phần hiện đại hóa quản lý nhà nước ở cơ sở.

Tin tưởng vào truyền thống đoàn kết và tinh thần đổi mới, đồng chí Vi Văn Sơn kỳ vọng Đảng bộ và nhân dân xã Nga My sẽ tiếp tục phát triển bền vững, toàn diện trong nhiệm kỳ tới.