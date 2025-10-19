Chủ Nhật, 19/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Xã vùng cao Nga My: Quyết tâm không để người dân thiếu đói giữa cô lập

Nguyễn Nam 19/10/2025 11:11

Liên tiếp những ngày qua, địa bàn xã Nga My, tỉnh Nghệ An liên tiếp hứng chịu những trận mưa lớn, lũ quét gây sạt lở đất nghiêm trọng, khiến nhiều tuyến đường giao thông liên bản bị chia cắt hoàn toàn.

Sau bão số 10, xã Nga My, Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, với ước tính ban đầu khoảng 55 tỷ đồng. Nhiều nhà bị ngập, 4 nhà bị cuốn trôi, giao thông bị ách tắc nghiêm trọng do sạt lở đất và nhiều tuyến đường bị cô lập. Đến nay, vẫn còn 5 bản bị chia cắt vì nhiều tuyến đường sạt lở.

Nga My 1
Nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng khiến việc lưu thông rất khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam

5 bản bị chia cắt gồm: Cha Hìa, Đình Tài, Na Kho, Na Ngân và bản Phẩy đang trong tình trạng cô lập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 2.500 nhân khẩu.

Nga My 2
Chính quyền xã Nga My nỗ lực tìm mọi cách tiếp cận, vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân. Ảnh: Nguyễn Nam

Trước những khó khăn này, chính quyền xã Nga My đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao khi nỗ lực tìm mọi cách tiếp cận, vận chuyển lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân vùng bị chia cắt.

Nga My 3
Quãng đường di chuyển từ trung tâm xã đến các địa bàn chia cắt tới 22 km, chủ yếu là đi bộ băng rừng, phải mất hơn 5 tiếng đồng hồ chính quyền địa phương mới đưa hàng hóa đến được tận tay người dân. Ảnh: Nguyễn Nam

Tuy nhiên, do quãng đường di chuyển lên đến 22 km, chủ yếu là đi bộ băng rừng, mất hơn 5 tiếng đồng hồ, nên đến sáng 19/10 việc đưa hàng cứu trợ đến tay bà con gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, cùng sự đồng lòng của người dân địa phương và sự chung tay hỗ trợ quý báu từ cộng đồng, các doanh nghiệp, xã Nga My đang dốc toàn lực để đảm bảo bà con không bị thiếu lương thực./.

