Pháp luật Va chạm với tàu hỏa, người phụ nữ tử vong tại chỗ Sáng sớm 15/8, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường N5, đoạn qua xã Trung Lộc (Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, một người phụ nữ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37K5 - 0605 đã va chạm với đoàn tàu đang lưu thông qua khu vực này. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Danh tính người phụ nữ hiện chưa được xác định.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Nhiều vật dụng là hàng hóa nạn nhân chở theo vương vãi khắp nơi.

Hiện lực lượng chức đã có mặt xử lý vụ việc và xác minh danh tính nạn nhân.