Thời sự Thủ tướng Chính phủ trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang Tối 24/8, sau cuộc họp với các địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 5 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại Phường Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: Phạm Bằng



Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn công tác của Chính phủ. Cùng đi có Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.



Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.



Trước tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy tiền phương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đứng đầu để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.



Chiều tối 24/8, tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã họp khẩn với lãnh đạo các địa phương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để chỉ huy công tác ứng phó với cơn bão số 5. Ngay sau cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại cảng Cửa Lò và khu neo đậu, tránh trú bão Nghi Quang.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu di dời người dân trên các tàu thuyền, lồng bè. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Cảng Cửa Lò, Thủ tướng yêu cầu di dời người dân trên các tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản vào nơi an toàn.Những trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng quân sự chuẩn bị lực lượng ứng trực. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng thời, có biện pháp đảm bảo tài sản cho người dân, không để tình trạng tàu thuyền va đập, cháy nổ. Tuyệt đối, cương quyết không để tàu nào ra khơi.