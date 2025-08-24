Chủ Nhật, 24/8/2025
Từ 20h tối nay (24/8), vận hành xả nước các hồ chứa thủy điện Sông Quang và Bản Ang

Phú Hương 24/08/2025 18:33

Chiều 24/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã có thông báo về việc vận hành xả nước các hồ chứa thủy điện Sông Quang và Bản Ang.

Vào lúc 17 giờ ngày 24/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Thông báo số 2408 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Quang, về việc vận hành công trình xả hồ chứa thủy điện Sông Quang.

Sông Quang
Hồ chứa thủy điện Sông Quang xả lũ. Ảnh: Tư liệu

Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Sông Quang được an toàn, theo đúng quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt và phù hợp tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Quang dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Quang như sau: Xả tăng thêm lưu lượng bắt đầu từ 20 giờ ngày 24/8; với tổng lưu lượng xả từ 25 m3/s đến 500 m3/s (bao gồm lưu lượng qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy) và có thể thay đổi tùy thuộc vào lượng nước đến hồ. Việc vận hành điều tiết hồ chứa kéo dài đến khi hết mưa lũ.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho UBND xã Mường Quàng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Sông Quang biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

*Tiếp đó, từ sau 20 giờ 50 phút ngày 24/8, hồ chứa thủy điện Bản Ang (Xã Tương Dương) sẽ vận hành xả nước, với tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 200m3/s đến 1.000m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện), và có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng về hồ.

Thời gian dự kiến kết thúc hoàn toàn xả nước qua đập tràn hồ chứa thủy điện Bản Ang: Khi lưu lượng nước về hồ nhỏ hơn lưu lượng phát điện qua các tổ máy.

