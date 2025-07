Kinh tế Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố kịp thời điều tiết, đảm bảo an toàn hồ chứa và khu vực hạ du trong mưa lũ Trước tình hình nước lũ dâng cao và diễn biến phức tạp, Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã kích hoạt phương án ứng phó với mưa lũ, khẩn trương thực hiện điều tiết hồ chứa, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Từ ngày 21/7 đến nay, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 kết hợp dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, khu vực miền Tây Nghệ An đang hứng chịu đợt mưa lũ lớn kéo dài. Lượng mưa lớn tập trung tại các xã miền Tây (thuộc địa phận các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn trước đây), đã làm mực nước trên các sông dâng cao, gây ngập lụt tại nhiều vùng dân cư, chia cắt giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố mở cửa xả, điều tiết hồ chứa. Ảnh: Thành Long

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, ngay từ sáng ngày 22/7, Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã theo dõi sát sao các bản tin thủy văn và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng. Đến 14h ngày 22/7, nhà máy bắt đầu vận hành điều tiết hồ chứa, xả nước qua tổ máy và khoang tràn với lưu lượng từ 500 m³/s đến 2.000 m³/s. Việc xả lũ được thực hiện theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả, nhằm đảm bảo an toàn công trình và tạo dung tích phòng lũ.

Lưu lượng nước về hồ lớn do ảnh hưởng của mưa lũ sau cơn bão số 3. Ảnh: Thành Long

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài cùng lưu lượng nước về hồ tăng nhanh khiến mực nước hồ tiếp tục dâng cao. Đến ngày 23/7, có thời điểm lưu lượng nước về hồ đã lên tới 7.402 m³/s. Áp lực nước lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về ứng phó tại chỗ nhằm giảm thiểu nguy cơ ngập úng trong khu vực nhà máy. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai tại Nhà máy đã triển khai khẩn cấp đội xung kích, tổ chức chèn các lỗ cáp, mương kỹ thuật bằng bao tải cát, đảm bảo nước không tràn vào các hạng mục trọng yếu.

Công nhân khẩn trương sử dụng phương tiện, vật tư tại chỗ để thực hiện công tác chống lũ, đảm bảo an toàn Nhà máy. Ảnh: Thành Long

Nhận được thông tin về tình hình lũ và lưu lượng xả lớn tại Nhà máy, ngay trong đêm 22/7, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng lãnh đạo phòng ban chuyên môn liên quan đã di chuyển từ Hà Nội vào Khe Bố để trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo công tác ứng phó. Hành trình kéo dài gần 9 tiếng do nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt và giao thông gián đoạn, đoàn công tác vẫn nỗ lực tiếp cận nhà máy trong điều kiện an toàn để phối hợp cùng lực lượng trực tại chỗ đưa ra các phương án điều hành linh hoạt, bám sát thực tiễn mưa lũ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam (đơn vị chủ quản của Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố), trực tiếp chỉ đạo công tác vận hành tại nhà máy. Ảnh: Thành Long

Việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao độ trong công tác ứng phó, đồng thời tạo điều kiện để đưa ra các quyết định điều hành sát với diễn biến thực tế, đảm bảo công tác vận hành được kiểm soát chặt chẽ trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển điện lực Việt Nam cho biết: Hiện nay, hệ thống thiết bị tại Nhà máy Thủy điện Khe Bố vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo truyền tải dữ liệu liên tục phục vụ công tác điều hành. Tuy nhiên, tình hình thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, đặc biệt khi các hình thái khí hậu nguy hiểm vẫn đang duy trì tại khu vực Trung Bộ.

Công nhân trực vận hành tại nhà máy, đảm bảo việc vận hành an toàn của thiết bị trong mưa lũ. Ảnh: Thành Long

Các lực lượng ứng trực tại nhà máy tiếp tục duy trì chế độ làm việc 24/24, cập nhật thường xuyên mực nước hồ, lưu lượng nước về, lượng mưa tại khu vực thượng nguồn. Các tổ kỹ thuật được phân công kiểm tra định kỳ tình trạng mương cáp, đường thoát nước, cửa van và các hạng mục liên quan để phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố nếu có.

"Ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng, sẵn sàng phương án sơ tán dân cư, đảm bảo an toàn cho người và tài sản vùng hạ du, giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra" - ông Tuấn nhấn mạnh.