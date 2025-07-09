Giáo dục Học sinh Nghệ An chung tay dọn rác, 'chữa lành' bãi biển Cửa Lò sau bão Với tinh thần xung kích, hàng chục học sinh từ CLB SpaceStamp đã cùng công nhân môi trường và chính quyền địa phương xuống bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) để thu dọn rác thải, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho bãi biển sau ảnh hưởng của cơn bão số 5.

Thành viên Câu lạc bộ SpaceStamp thu gom rác thải. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

Sáng 7/9, Câu lạc bộ SpaceStamp phối hợp cùng với UBND phường Cửa Lò và Công ty Môi trường và Dịch vụ du lịch Cửa Lò tổ chức thu gom rác thải, làm sạch bãi biển Cửa Lò sau ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Kajiki).

Hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo thành viên CLB SpaceStamp, chủ yếu là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và một số trường THPT trên địa bàn tỉnh, cùng các công nhân Công ty Môi trường Cửa Lò.

Thành viên Câu lạc bộ SpaceStamp thu gom rác thải. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn



Chỉ trong một buổi sáng, các bạn trẻ đã thu gom và vận chuyển một lượng lớn rác thải gồm túi ni lông, chai nhựa, và bèo dạt vào bờ, trả lại cảnh quan trong lành cho bãi biển du lịch.

Thông qua hoạt động thiết thực này, CLB SpaceStamp mong muốn lan tỏa ý thức, trách nhiệm và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng đến thế hệ trẻ. Điều này cho thấy giới trẻ ngày nay không chỉ quan tâm đến học tập, khởi nghiệp mà còn chủ động tham gia vào các vấn đề xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường – yếu tố gắn liền với sự phát triển bền vững.

Các thành viên Câu lạc bộ SpaceStamp và công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ du lịch Cửa Lò thu gom rác thải. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn

Chương trình cũng gửi gắm thông điệp rằng, công tác bảo vệ môi trường biển không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên thay đổi lớn, góp phần bảo tồn hệ sinh thái và xây dựng hình ảnh du lịch biển Cửa Lò xanh – sạch – đẹp.

Các thành viên Câu lạc bộ SpaceStamp tham gia làm sạch bờ biển Cửa Lò. Ảnh: Hoàng Anh Tuấn



Với tinh thần sáng tạo, xung kích, thời gian qua, CLB SpaceStamp cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như workshop trải nghiệm văn hóa, phát hành "hộ chiếu du lịch" với những con dấu đặc trưng, nhằm gắn kết thanh niên với văn hóa và du lịch địa phương.