Kinh tế Rà soát, khắc phục những bất cập của dịch vụ du lịch biển Cửa Lò Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ghi nhận sự bùng nổ của du lịch biển Cửa Lò, TP. Vinh. Bên cạnh những tín hiệu tích cực, một số bất cập trong dịch vụ cũng đã được người dân phản ánh. Ngay sau kỳ nghỉ, với tinh thần cầu thị, TP. Vinh đã tổ chức họp, kịp thời đánh giá và lên phương án khắc phục...

Khách tăng kỷ lục, hoạt động phong phú

Mùa du lịch năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của biển Cửa Lò khi năm đầu tiên sáp nhập vào TP. Vinh với nhiều tín hiệu tích cực.

Theo phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin thành phố Vinh, trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, thành phố đã đón và phục vụ hơn 460.000 lượt khách, trong đó khoảng 190.000 lượt khách lưu trú. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 330 tỷ đồng. Đáng chú ý, khu vực biển Cửa Lò đã đón khoảng 322.000 lượt khách, chiếm tới 70% tổng lượng du khách đến TP. Vinh trong dịp lễ.

Biển Cửa Lò đông nghẹt du khách trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Ảnh: Quang An

Du khách đến với Cửa Lò không chỉ bị hấp dẫn bởi bãi biển dài, cát trắng mịn và nước biển trong xanh, mà còn bởi không khí nhộn nhịp, sôi động suốt từ sáng đến tối. Ngay từ sáng sớm, khu vực Quảng trường Bình Minh đã rộn ràng các hoạt động thể thao như chạy bộ, đạp xe, yoga cộng đồng… Khi đêm xuống, biển Cửa Lò khoác lên mình diện mạo rực rỡ ánh sáng với các chương trình nghệ thuật đường phố, biểu diễn dân ca ví, giặm, ẩm thực đêm và các gian hàng OCOP đặc sắc. Các tuyến phố trung tâm thành phố luôn tấp nập người check-in, mua sắm, ăn uống, tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt suốt nhiều ngày.

Phố biển Cửa Lò chật kín phương tiện trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Quang An

Điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động là Lễ hội Du lịch biển Cửa Lò 2025 được khai mạc vào tối 19/4. Chương trình nghệ thuật công phu, quy tụ nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi đã thu hút hàng vạn người dân và du khách đổ về dự khán, tạo nên bầu không khí sôi động hiếm có.

Nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng của TP. Vinh và Nghệ An được giới thiệu tại biển Cửa Lò trong dịp lễ. Ảnh: Quang An

Không chỉ dừng lại ở tắm biển, nhiều du khách còn lựa chọn khám phá các điểm đến xung quanh như đảo Lan Châu, đền Vạn Lộc, làng nghề nước mắm Hải Giang, bến cá Nghi Thủy…

Các làng chài ven biển cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng khách đến thưởng thức hải sản tươi sống. Đặc biệt, dịch vụ du lịch được cải thiện rõ nét, nhân viên phục vụ thân thiện, giá cả ổn định, các dịch vụ tiện ích được bố trí hợp lý, góp phần tăng thiện cảm với du khách.

Các hàng quán, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Cửa Lò kín khách. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo ghi nhận, tình hình an ninh trật tự, an toàn tại các khu, điểm du lịch dọc bãi biển Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ vừa qua được đảm bảo tốt, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Lắng nghe góp ý, khẩn trương khắc phục tồn tại

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực, kỳ nghỉ lễ vừa qua cũng bộc lộ một số hạn chế trong tổ chức và cung ứng dịch vụ tại khu du lịch biển Cửa Lò, trong đó nổi bật là vấn đề hệ thống tắm tráng nước ngọt.

Vòi tắm tráng tại Cửa Lò luôn đông nghịt khách trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Quang An

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, không ít du khách phản ánh tình trạng nước yếu, có tạp chất hoặc trụ tắm không có nước. Một số nơi còn ghi nhận hiện tượng vòi sen hư hỏng, nước chảy rò rỉ mất mỹ quan hay người dân sau khi tắm không khóa vòi khiến nước chảy lãng phí.

Người dân không khóa vòi khiến nước chảy lãng phí. Clip: CSCC

Bên cạnh đó, một số trụ tắm bị vấy bẩn do rác thải như bao dầu gội, túi nilon vứt bừa bãi, gây ứ đọng nước thải. Các nhà vệ sinh công cộng nằm trong khu vực tắm tráng để người dân sử dụng miễn phí, nhưng lại bẩn do không có người thường xuyên dọn dẹp.

Ngoài ra, hiện tượng cano lấn vào khu vực bãi tắm để mời chào khách vẫn xuất hiện, gây nguy cơ mất an toàn. Một số thời điểm, bãi gửi xe miễn phí lộn xộn, thiếu người hướng dẫn, điều tiết nên xảy ra tình trạng ùn tắc… Dù lực lượng Đô thị và Đội cứu hộ đã nhắc nhở, nhưng do mô hình tổ chức bãi tắm mới đi vào vận hành và lực lượng còn mỏng, việc kiểm soát chưa được triệt để.

Bãi gửi xe miễn phí, tuy nhiên nhiều người dân đỗ lộn xộn, không đảm bảo khoảng cách. Ảnh: Quang An

Trao đổi với P.V Báo Nghệ An, ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh cho biết: Sau khi nhận được những phản ánh, trong các ngày cao điểm nghỉ lễ, chúng tôi đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, khảo sát, thậm chí làm du khách để đánh giá thực tế.

Qua kiểm tra, chất lượng nước ở một số điểm vẫn đảm bảo, song do lượng khách quá đông, đặc biệt là trong ngày 30/4 và 1/5, hệ thống cung cấp chưa đáp ứng kịp công suất, dẫn đến tình trạng nước yếu là điều khó tránh khỏi tại một số vòi tắm. Tuy nhiên, đoàn công tác chưa ghi nhận được trụ tắm bị mất nước ngọt hoàn toàn.

Đối với việc nhà vệ sinh công cộng chưa đảm bảo môi trường hay bãi giữ xe còn lộn xộn, với tinh thần cầu thị, thành phố sẽ chỉ đạo các lực lượng chấn chỉnh trong mùa du lịch năm nay. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền cho các du khách giữ gìn vệ sinh chung, không vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức dùng hệ thống nước sạch miễn phí bằng việc khóa lại sau khi tắm.

Công nhân vệ sinh môi trường thu gom rác tại khu vực tắm tráng. Ảnh: Nguyễn Hải

Đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An - đơn vị tạm thời quản lý hệ thống tắm nước ngọt cho biết: Mô hình đầu tư tắm tráng do đơn vị học tập, tham khảo tại một số bãi biển lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, mặc dù vậy, trong quá trình sử dụng những ngày cao điểm dịp lễ vừa qua đã xảy ra tình trạng nước yếu, nhỏ giọt tại một số vòi.

Nguyên nhân là do hệ thống hiện nay có sự kết hợp giữa các trụ tắm đầu tư nhỏ lẻ từ trước và thiết bị mới do công ty đầu tư, chưa đồng bộ hoàn toàn. Một phần nguyên nhân đến từ việc người dân sử dụng sai cách như vặn van quá mạnh, không khóa nước sau khi dùng, làm hỏng hóc thiết bị. Để cải thiện, công ty đã khẩn trương bổ sung 2 máy bơm công suất lớn, nâng tổng số lên 7 máy hoạt động 24/24, đảm bảo không để tái diễn tình trạng nước yếu.

Ngay trong ngày 5/5, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, UBND TP. Vinh đã tổ chức họp khẩn với các đơn vị liên quan, rà soát, đánh giá toàn diện các vấn đề còn tồn tại và đưa ra biện pháp chấn chỉnh. Thành phố cũng kiến nghị UBND tỉnh cho phép tổ chức đấu thầu, lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ du lịch chuyên nghiệp để nâng cao chất lượng và tính đồng bộ tại bãi biển Cửa Lò. Trong thời gian chờ đấu thầu, việc quản lý hệ thống tắm tráng vẫn do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đảm nhiệm.

Các vòi tắm nước ngọt tại biển Cửa Lò hoạt động ổn định sau đợt cao điểm nghỉ lễ. Ảnh: Nguyễn Hải

“ Dù chưa đạt kỳ vọng tuyệt đối, nhưng việc mạnh dạn thay đổi không gian biển theo hướng hiện đại, văn minh đã tạo ra bước đột phá. Chúng tôi cầu thị tiếp thu phản ánh của người dân, du khách và sẽ tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện trong thời gian tới Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh

Với những kết quả đạt được và tinh thần cầu thị, khẩn trương khắc phục tồn tại, TP. Vinh đang từng bước khẳng định vị thế của biển Cửa Lò như một điểm đến du lịch trọng điểm, thân thiện, an toàn và hấp dẫn của khu vực Bắc Trung Bộ.