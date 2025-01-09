Kinh tế Đỏ thắm màu cờ trên biển xanh Những năm gần đây, phường Cửa Lò đã xây dựng phong trào tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi khai thác hải sản. Ra khơi mang theo những lá cờ Tổ quốc giúp các đội tàu thêm sức mạnh tinh thần, vững tay lái, gắn bó với biển và chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Màu cờ báo tin vui

Trong số những chuyến tàu về bờ những ngày này, có đội tàu của anh Mai Thanh Toàn ở khối Đoàn Kết và anh Nguyễn Văn Hồng ở khối Thành Công (phường Cửa Lò) đạt sản lượng hơn 14 tấn cá, thu về trên 400 triệu đồng. Ngay khi tàu vừa cập bến, những lá cờ Tổ quốc đã được lãnh đạo, cùng Hội Nông dân phường Cửa Lò trân trọng trao tặng cho các ngư dân, chúc mừng thành quả của chuyến biển thắng lợi.

Nhộn nhịp cảng cá Nghi Thủy mỗi sáng sớm. Ảnh: Q.A

Hoạt động tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đã được phường Cửa Lò triển khai từ mấy năm qua. Ông Nguyễn Tiến Lợi - cán bộ Hội Nông dân phường Cửa Lò chia sẻ: Trước đây, ngư dân Cửa Lò mỗi khi đánh bắt được sản lượng cao, tàu về thường kéo cờ Tổ quốc lên cao để báo tin vui từ xa. Từ trong bờ, chỉ cần nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên mũi tàu, bà con đã biết chắc rằng, thuyền "trúng" luồng cá, niềm vui nhanh chóng lan khắp làng ngư. Cũng từ đó, “kéo cờ” là thói quen của người đi biển.

Đội tàu của anh Mai Thanh Toàn ở khối Đoàn Kết và anh Nguyễn Văn Hồng ở khối Thành Công đạt sản lượng trên 14 tấn cá trong tháng 8/2025. Ảnh: Q.A

Đến năm 2015, hoạt động tặng "Cờ thi đua" chính thức được Hội Nông dân phường Nghi Thủy cũ (nay sáp nhập thành phường Cửa Lò) triển khai, và những năm gần đây trở thành phong trào thường xuyên, gắn với Chương trình “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Qua nhiều năm thực hiện đã có hơn 100 lượt tàu thuyền được tặng cờ thi đua, trong đó, có nhiều tàu cá được tặng nhiều lần trong năm.

Anh Trần Văn Lưu ở khối Bình Minh, một trong những ngư dân nhiều lần được tặng cờ Tổ quốc chia sẻ: “Mỗi khi tàu cập bến và được tặng lá cờ Tổ quốc, tôi lại thấy lòng mình trào dâng niềm tự hào. Ngay lập tức, tôi cùng anh em thuyền viên treo lá cờ mới lên mũi tàu để mọi người cùng nhìn thấy. Với tôi, đó không chỉ là niềm vui của riêng gia đình, mà còn là thành quả chung của cả làng biển. Lá cờ như lời nhắc nhở chúng tôi phải luôn vững vàng tay lái, đoàn kết và kiên trì bám biển”.

Những khoang tàu đầy ắp hải sản sau những chuyến biển. Ảnh: Q.A

Theo thống kê, toàn phường Cửa Lò hiện có khoảng 250 tàu, thuyền, với sản lượng khai thác trung bình 19.000 tấn hải sản mỗi năm, trong đó, trên 120 tàu công suất lớn thường xuyên vươn khơi dài ngày. Bình quân mỗi chuyến biển, mỗi tàu thu về 300 - 400 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, ngư dân vẫn lãi trên dưới 100 triệu đồng, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Vững niềm tin

Những lá cờ được trao tặng, tung bay theo mỗi chuyến biển không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn trở thành nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho ngư dân giữa trùng khơi. Trong những chuyến đi gặp sóng to, gió lớn, hình ảnh cờ đỏ sao vàng như rực sáng giữa biển cả luôn nhắc nhở các thuyền viên phải giữ vững tay lái, cùng nhau đoàn kết vượt qua thử thách.

Lãnh đạo phường Cửa Lò tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân khai thác hải sản đạt sản lượng cao. Ảnh: Q.A

Ngư dân Phùng Bá Thu xúc động chia sẻ: “Đi biển lắm gian nan, có khi sóng lớn, tàu chao đảo tưởng như sắp lật. Những lúc ấy, nhìn lên mũi tàu thấy lá cờ Tổ quốc tung bay, chúng tôi lại nhắc nhau phải kiên cường, cùng nhau vượt sóng. Với tôi, lá cờ Tổ quốc không chỉ gieo niềm tin, mà còn nhắc nhớ đến quê hương, gia đình và trách nhiệm thiêng liêng giữ gìn chủ quyền biển, đảo. Nay được chính quyền trao tặng cờ mới ngay khi tàu cập bến, tôi càng thấy tự hào và thêm quyết tâm bám biển dài lâu”.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Minh Tú - Chủ tịch UBND phường Cửa Lò khẳng định: Mỗi lá cờ Tổ quốc không chỉ là phần thưởng tinh thần, mà còn là thông điệp: Chính quyền luôn đồng hành cùng ngư dân. Mỗi con tàu khi giương cao lá cờ đỏ sao vàng chính là một "cột mốc sống", góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thời gian tới, phường sẽ nhân rộng mô hình, không chỉ trao cờ cho tàu đạt sản lượng cao mà còn cho những tập thể, cá nhân gương mẫu, chấp hành tốt quy định, dũng cảm cứu nạn trên biển".

Sản lượng khai thác hải sản của ngư dân Cửa Lò không ngừng tăng lên. Ảnh: Q.A

Thực tế cho thấy, sự kiện trao "Cờ thi đua" không chỉ mang ý nghĩa động viên, mà còn là dịp để chính quyền gần gũi, gắn bó hơn với ngư dân. Thông qua những buổi gặp gỡ này, chính quyền địa phương có thể lắng nghe tâm tư, chia sẻ khó khăn, từ đó cùng tìm cách tháo gỡ, đúng với tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” mà địa phương luôn hướng tới.

Được biết, trong thời gian tới, ngoài tặng cờ Tổ quốc, phường Cửa Lò sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền luật và chính sách về khai thác thủy sản, tổ chức tập huấn nâng cao sức khỏe, thăm khám miễn phí, tặng áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, áo mưa, thuốc thiết yếu… Những phần quà tuy giản dị nhưng là hành trang an toàn, tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân trong mỗi chuyến ra khơi.

Những đoàn tàu mang theo cờ Tổ quốc vững bước vươn khơi. Ảnh: Q.A

Vào dịp Tết Độc lập, khi hàng nghìn lá cờ đỏ sao vàng rực sáng cả bến cảng, tung bay trên những con tàu, giá trị của độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ càng được khắc sâu, trở thành động lực thôi thúc ngư dân vững vàng nơi đầu sóng.