Thời sự Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 (Kajiki), Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia) đã có công điện triển khai Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5.

Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Thành Cường

Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), sẵn sàng khả năng cơ động về khu vực Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế.

Quân khu 4 chuẩn bị phòng họp làm Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ (và Bộ Quốc phòng) phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 tại Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghe các địa phương báo cáo về tình hình ứng phó bão số 5. Ảnh: Thành Cường

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Tập đoàn Viettel, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Bưu điện Trung ương bảo đảm bố trí phòng họp giao ban trực tuyến, các thiết bị để kết nối hội nghị truyền hình về Văn phòng Chính phủ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và các điểm cầu liên quan theo các kịch bản di chuyển, đổ bộ của bão số 5. Tổ chức, phân công cán bộ tham gia bảo đảm thành phần, số lượng phục vụ Sở Chỉ huy tiền phương.

Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Tập đoàn Viettel, Cục Bưu điện Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc quân sự và hỗ trợ thông tin liên lạc dân sự phục vụ thiết lập, vận hành Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Sở Chỉ huy tiền phương. Ảnh: Thành Cường

Tập đoàn Viettel phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Bưu điện Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm đường truyền kết nối internet (có dự phòng); hệ thống flycam bay ghi, truyền hình tại thực địa, các trang thiết bị để phục vụ thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng tại các điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia) và các điểm cầu Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế, để sẵn sàng thực hiện các kịch bản điều hành trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong ứng phó bão số 5.