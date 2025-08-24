Thành lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó bão số 5 (Kajiki) tại Nghệ An
Thành Cường•{Ngàyxuất bản}
Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 5, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 (Kajiki), Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia) đã có công điện triển khai Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5.
Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ, phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), sẵn sàng khả năng cơ động về khu vực Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế.
Quân khu 4 chuẩn bị phòng họp làm Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ (và Bộ Quốc phòng) phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 tại Bộ Quốc phòng.
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Tập đoàn Viettel, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Bưu điện Trung ương bảo đảm bố trí phòng họp giao ban trực tuyến, các thiết bị để kết nối hội nghị truyền hình về Văn phòng Chính phủ, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và các điểm cầu liên quan theo các kịch bản di chuyển, đổ bộ của bão số 5. Tổ chức, phân công cán bộ tham gia bảo đảm thành phần, số lượng phục vụ Sở Chỉ huy tiền phương.
Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Tập đoàn Viettel, Cục Bưu điện Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo bảo đảm hạ tầng thông tin liên lạc quân sự và hỗ trợ thông tin liên lạc dân sự phục vụ thiết lập, vận hành Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế.
Tập đoàn Viettel phối hợp với Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Binh chủng Thông tin liên lạc, Cục Bưu điện Trung ương, các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm đường truyền kết nối internet (có dự phòng); hệ thống flycam bay ghi, truyền hình tại thực địa, các trang thiết bị để phục vụ thiết lập Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng tại các điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia) và các điểm cầu Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế, để sẵn sàng thực hiện các kịch bản điều hành trực tuyến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong ứng phó bão số 5.
Theo thông tin dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: vào hồi 16 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nghệ An khoảng 470km, Hà Tĩnh khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.
Bão đang di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và được dự báo còn có khả năng mạnh thêm trước khi áp sát đất liền.
Từ chiều và đêm 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 16; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm 8,0-10,0m. Biển động dữ dội.
Từ đêm 24/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực tỉnh Nghệ An có khả năng xảy ra 1 đợt mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150-200mm/3h).