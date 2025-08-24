Kinh tế Trước giờ bão số 5 đổ bộ: Người dân Nghệ An chủ động kéo bè mảng lên bờ, gặt lúa chạy lũ

Bão số 5 dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền trong ngày mai (25/8), các địa phương ven biển Nghệ An đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Từ bến cảng, âu neo đậu tàu, thuyền cho đến các làng chài, không khí cấp tập cao độ, thể hiện tinh thần chủ động phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Clip: Xuân Hoàng

Ngư dân cấp tập kéo bè mảng lên bờ

Tại cảng cá Lạch Quèn (huyện Quỳnh Lưu cũ), hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân đã lần lượt trở về, neo đậu vào vị trí an toàn.

Từ ngày 23/8, ngư dân Nghệ An đã di chuyển tàu, thuyền về bờ để tránh bão số 5. Ảnh: Xuân Hoàng

Ngư dân Hồ Văn Hùng (xã Quỳnh Phú) cho biết: “Bão số 5 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp, chúng tôi nhận được thông báo từ chính quyền nên tranh thủ đưa tàu về sớm. Về bờ sớm thì thu nhập ít đi, nhưng quan trọng nhất là bảo toàn tài sản và tính mạng. Hiện tàu của tôi đã được chằng néo chắc chắn”.

Anh Hồ Anh Sơn - Trưởng cảng cá lạch Quèn cho biết: Từ chiều 23/8, toàn bộ hơn 90 tàu đánh cá của ngư dân đã chủ động trở về, neo đậu ở khu vực lạch Quèn đã về bờ an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo bà con thu dọn toàn bộ ngư cụ, cũng như các vật dụng khác, nhằm tránh hư hỏng do gió bão.

Không chỉ ngư dân của huyện Quỳnh Lưu (cũ), tại cảng cá lạch Vạn của xã Diễn Châu và các cảng cá khác, hàng nghìn tàu, thuyền đã về neo đậu. Các lực lượng chức năng, đặc biệt là Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã có mặt từ nhiều ngày trước để hướng dẫn ngư dân sắp xếp tàu thuyền, buộc dây neo, không để tàu va đập khi gió lớn xảy ra.

Ngư dân xã Diễn Châu thuê máy múc kéo bè mảng lên bờ tránh bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Không chỉ tập trung cho tàu, thuyền lớn, bà con vùng ven biển cũng đang tất bật thu dọn tài sản, gia cố nhà cửa, kéo bè mảng lên đường, tránh sóng biển cao. Ở bãi biển Diễn Thành, xã Diễn Châu, nơi có nhiều hộ dân sống bằng nghề kinh doanh nhà hàng, khẩn trương thu dọn bàn ghế, tấm bạt... tháo hết bóng điện trang trí... tránh thiệt hại.

Ngư dân huy động cả máy kéo để đưa bè mảng lên bờ. Ảnh: Xuân Hoàng

Toàn bộ tài sản, vật dụng phục vụ đánh bắt hải sản đều được ngư dân thu dọn đến nơi an toàn. Ảnh: Xuân Hoàng

Anh Nguyễn Văn Thủy - một hộ kinh doanh nhà hàng chia sẻ: “Nghe tin bão, gia đình tôi huy động người thân thu dọn toàn bộ bàn ghế, bạt trải nền, hệ thống điện trang trí. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã chằng chống mái tôn”.

Tại các vùng ven biển của các xã: Hải Châu, Diễn Châu... bà con ngư dân tất bật kéo bè mảng lên bờ tránh sóng biển. Quan sát cho thấy, bà con ngư dân sử dụng máy kéo, máy múc để kéo bè mảng từ biển lên bờ. Ngư dân Nguyễn Trọng Bình ở xã Hải Châu cho hay: Bè mảng dễ bị sóng đánh gây hư hỏng, do đó, trước khi bão vào, gia đình thuê máy kéo để kéo bè mảng lên mặt đường cho an toàn.

Khu vực kinh doanh nhà hàng ở bãi biển Diễn Thành, xã Diễn Châu đã được thu dọn từ trưa 24/8 để tránh bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết: Trước khi bão vào, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chặt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, nhất là khu vực kinh doanh nhà hàng ở bãi biển Diễn Thành. Các lực lượng cũng kiểm tra hệ thống đê kè, cống xả để đảm bảo an toàn trước mưa lớn.

Bà con xếp gọn bàn ghế để vận chuyển vào nhà tránh bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Chúng tôi xác định phương châm "4 tại chỗ". Ngoài việc kêu gọi tàu, thuyền vào nơi an toàn, xã đã bố trí sẵn các điểm sơ tán tập trung, sẵn sàng di dời dân nếu cần thiết.

Bà con cho biết, bão số 5 mạnh, nước biển sẽ dâng cao, nên phải thu dọn hết bạt trải nền để tránh hư hỏng. Ảnh: Xuân Hoàng

"Xanh nhà hơn già đồng"

Tại một số cánh đồng lúa vụ hè thu, bà con nông dân tích cực thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Ông Trần Ngọc Bích ở xã Minh Châu cho hay: Gia đình tôi có 4 sào lúa hè thu, mặc dù lúa mới chín được 70%, nhưng vẫn tiến hành thu hoạch trước khi bão vào. Do ruộng sâu, máy không xuống được, nên gia đình huy động nhân lực thu hoạch trong 2 ngày (23 và 24/8). Nếu không thu hoạch, bão vào gây mưa lớn, ngập úng, lúa sẽ bị mọc mầm. Do đó, bất cứ giá nào cũng phải thu hoạch.

Bà con xã Minh Châu thu hoạch lúa chạy bão. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Lê Thế Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết: Vụ hè thu này toàn xã gieo cấy gần 1.800 ha lúa. Cách đây 3 ngày, sau khi nắm được thông tin về bão số 5 sẽ đổ bộ vào Nghệ An, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con khẩn trương thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng". Đến trưa 24/8, bà con nông dân trên địa bàn xã đã thu hoạch được khoảng 1.500 ha; số diện tích khoảng 300 ha còn lại do còn xanh và trên các cánh đồng cao, nên bà con chưa thể thu hoạch.

Do ruộng sâu, máy không vào được, nên việc thu hoạch lúa của bà con có phần vất vả hơn. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong những giờ tới, Nghệ An tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách để ứng phó bão số 5, từ việc kiểm tra hồ, đập, công trình thủy lợi, đến chuẩn bị sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Với sự chủ động, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị và nhân dân, sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân ven biển.