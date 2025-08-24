Kinh tế

Người dân Nghệ An tấp cập cắt tỉa hàng loạt cây xanh trước thời điểm bão số 5 đổ bộ

Theo dự báo, bão số 5 là cơn bão mạnh với sức gió lớn, ảnh hưởng đến Nghệ An. Trước tình hình đó, người dân và các lực lượng đã chủ động cắt tỉa hàng loạt cây xanh, đề phòng gãy đổ trước thời điểm bão đổ bộ.