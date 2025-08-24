Người dân Nghệ An tấp cập cắt tỉa hàng loạt cây xanh trước thời điểm bão số 5 đổ bộ

Clip: Q.A Trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) có khoảng 50.000 cây xanh các loại, trong đó, gần một nửa là cây có tuổi đời lâu năm, tán rộng, cành lá rậm rạp. Những hàng cây này vốn là điểm nhấn cảnh quan đô thị, góp phần điều hòa không khí, tạo bóng mát và sự thân thiện với môi trường. Ảnh: Quang An Tuy nhiên, khi mùa mưa bão đến, các cây xanh lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do gãy đổ, bật gốc, gây thiệt hại về tài sản, thậm chí đe dọa tính mạng người dân. Trước thực tế đó, người dân và các đơn vị chức năng đã đồng loạt triển khai cắt tỉa, xử lý cây xanh để chủ động ứng phó với bão số 5. Ảnh: Quang An Theo ghi nhận của P.V trong sáng 24/8, trên các tuyến đường thuộc các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc... nhiều người dân đã chủ động cắt tỉa hàng loạt cây xanh. Ảnh: Quang An Các tuyến đường được triển khai cắt tỉa với số lượng cây lớn như: Lê Mao, Trần Phú, Nguyễn Du, Trường Thi, Trường Chinh, Phong Định Cảng, Nguyễn Viết Xuân... Trong ảnh: Người dân cắt tỉa các cây xanh tán rộng trên đường Nguyễn Viết Xuân sáng 24/8. Ảnh: Quang An Ông Đinh Văn Linh, ở phường Trường Vinh cho biết: Theo dự báo, bão số 5 là cơn bão mạnh, do đó, chúng tôi không thể chủ quan, nhất là thời điểm Nghệ An mới chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai cuối tháng 7 vừa qua. Do đó, trong sáng nay (24/8), tôi cùng các thành viên trong gia đình đã chủ động cắt tỉa cây xanh kịp thời, tránh gãy đổ đè lên mái nhà. Ảnh: Quang An Công tác thu dọn cây xanh sau khi cắt tỉa được thực hiện nhanh chóng, khẩn trương. Ảnh: Quang An Bên cạnh việc cắt tỉa, nhiều cây xanh cũng đã được chống đỡ, đảm bảo an toàn trước sức gió lớn. Ảnh: Quang An Việc chống đỡ cây bằng cọc gỗ cũng được thực hiện tại nhiều khu vực ách yếu nhằm tăng độ ổn định cho cây, giảm thiểu nguy cơ bị bật gốc do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: Quang An Đại diện Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ cho biết: Xung quanh Quảng trường có rất nhiều cây xanh lâu năm, tạo cảnh quan, do đó, việc bảo vệ cây xanh trước mưa bão luôn là ưu tiên hàng đầu. Đơn vị đã rà soát các cây có nguy cơ gãy đổ và đã chủ động huy động nhân viên chống cọc, đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang An Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công viên cây xanh Vinh cho biết: Trước thông tin về bão số 5, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng, thiết bị, máy móc để triển khai cắt tỉa cây xanh khẩn trương, có trọng điểm. Sau khi cắt tỉa đã triển khai thu dọn sạch sẽ để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông. Dự kiến trước bão số 5 sẽ hoàn thành cắt tỉa khoảng 2.000 cây lớn. Ảnh: Quang An Thực tế, các trận bão trước đây đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, bật gốc, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường và các phương tiện tham gia giao thông. Do đó, việc cắt tỉa cây xanh là điều cần thiết và phải thực hiện ngay trước khi bão đổ bộ. Trong ảnh: Cây xanh gãy đổ do bão trên đường Phong Định Cảng năm 2021. Ảnh: Q.A
POWERED BY
ONECMS
- A PRODUCT OF
NEKO