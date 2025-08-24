Thời sự Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại một số công trình hồ chứa, vùng nuôi trồng thủy, hải sản trên địa bàn.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tại hồ Vực Mấu. Ảnh: Thành Chung

Sáng 24/8, đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại một số công trình hồ chứa, vùng nuôi trồng thủy, hải sản trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Tại thời điểm kiểm tra, hồ Vực Mấu đang xả 1 cửa. Ảnh: Thành Chung

Tại thời điểm kiểm tra, hồ Vực Mấu hiện tại có mực nước đang thấp. Đơn vị quản lý hồ Vực Mấu đang thực hiện xả 1 cửa với lưu lượng 72 m3/s. Tuy nhiên, theo dự báo, Nghệ An nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 5. Thời điểm bão số 5 đổ vào cùng lúc triều cường. Bão số 5 kèm theo mưa to, dự kiến lượng nước đổ về lớn khiến mực nước ở hồ sẽ lên nhanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An tiếp tục mở thêm 1 cửa xả để chủ động đón lũ. Ảnh: Thành Chung

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Đệ yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An tiếp tục mở thêm 1 cửa xả để chủ động đón lũ. Công ty phải bám sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để có kế hoạch kịp thời xả lũ đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.

Sau chỉ đạo, hồ Vực Mấu thực hiện xả 2 cửa. Ảnh: Thành Chung

Tiếp đó, đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở phường Quỳnh Mai. Khu vực này có tổng diện tích 330 ha. Trong đó, người dân hiện đang nuôi 80 ha tôm sắp đến kỳ thu hoạch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo bà con nuôi trồng thủy sản tổ chức thu hoạch sớm trước khi bão số 5 vào, nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo tổ chức thu hoạch thủy sản sớm trước khi bão số 5 vào. Ảnh: Thành Chung

Đoàn cũng đã đến kiểm tra tại hệ thống sông Mơ - có nhiệm vụ tiêu thoát nước nguồn tránh ngập úng cho vùng nuôi trồng thủy sản. Ở thời điểm này, hệ thống sông Mơ đang có 3 km đê chưa được gia cố; lòng sông nhiều năm chưa được nạo vét.

Đoàn công tác đến kiểm tra tại hệ thống sông Mơ, đoạn qua phường Quỳnh Mai. Ảnh: Thành Chung

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo các sở, đơn vị liên quan khẩn trương điều động máy móc thực hiện nạo vét lòng sông, bổ sung gia cố các biện pháp kỹ thuật đảm bảo ứng phó với mưa bão; về lâu dài, các đơn vị và địa phương liên quan thực hiện lập dự án để gia cố toàn tuyến./.