Kinh tế Chống bão số 5: Túi ni lông chằn mái, bếp ga mini 'cháy hàng' tại Nghệ An Trước thông tin bão số 5 đổ bộ với cường độ mạnh, thị trường các thiết bị phòng, chống bão tại Nghệ An trở nên nhộn nhịp. Từ túi ni lông đựng nước chằn mái tôn, dây thép chằng néo tàu, thuyền đến đèn tích điện, máy phát điện, bếp ga mini… đều được người dân tìm mua nhiều hơn ngày thường…

Túi ni lông chằn mái, dây thép chằng thuyền “đắt hàng”

Người dân bơm nước vào túi ni lông cỡ lớn để chằn đè lên mái tôn. Ảnh: T.P

Một trong những cách phòng, chống bão phổ biến vài năm gần đây là sử dụng túi ni lông cỡ lớn, đổ đầy nước để chằn đè mái tôn. Cách làm này được nhiều hộ dân áp dụng bởi vừa tiện lợi, vừa hiệu quả.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh vừa loay hoay kéo ống nước bơm vào túi vừa giải thích: “Trước đây, dân mình hay dùng bao tải, bao xi măng xúc cát mang lên mái dằn tôn. Nhưng mỗi bao cát nặng trịch, khiêng lên mái nhà rất vất vả. Nay chuyển sang dùng túi ni lông đổ đầy nước, nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần vòi nước, vài phút là xong, hiệu quả chẳng kém bao cát”.

Cách phòng, chống bão này dần trở nên phổ biến. Ảnh: T.P

Chính sự tiện lợi này khiến túi ni lông loại dày, dung tích lớn trở thành mặt hàng “đắt khách” nhất những ngày qua. Chị Nguyễn Thị Tuyết - chủ một đại lý ở xã Nghi Lộc chia sẻ: “Hai hôm nay, khách mua tăng gấp 3-5 lần so với ngày thường. Loại được ưa chuộng là túi trong suốt, dày, dung tích từ 40-60 lít. Giá mỗi chiếc 3- 6 nghìn đồng, tùy loại. Hàng về bao nhiêu hết sạch bấy nhiêu”.

Cách chống bão bằng túi nước giờ không chỉ phổ biến ở nông thôn mà còn lan ra các khu dân cư thành thị. Nhiều gia đình đã chuẩn bị sẵn cả chục bao ni lông, chờ đổ nước chằn mái tôn ngay khi gió bão bắt đầu mạnh. Các đại lý túi ni lông ở khu vực đường Trần Phú, Ngô Đức Kế… (phường Trường Vinh) cũng nhộn nhịp người mua.

Sức mua mặt hàng túi ni lông tăng cao ngay trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: T.P

Không chỉ nhà cửa, ở các vùng biển, công việc chằng néo tàu, thuyền, kho bãi cũng khiến thị trường dây chão, dây cáp, tăng-đơ trở nên sôi động. Những cuộn dây thép to, những bộ tăng-đơ mới được treo la liệt trong các cửa hàng ven biển, chờ khách đến mua.

Người dân xác định “phòng hơn chống”, thà tốn kém thêm chút tiền còn hơn để thiệt hại gấp nhiều lần. Ngư dân Nguyễn Bùi Huấn (xã Hải Lộc) cho hay: “Mỗi mùa mưa bão, riêng tiền mua dây tăng-đơ gia cố đã tốn cả triệu đồng. Nhưng không thể tiết kiệm, vì nếu không neo chặt thì sóng đánh dạt, lồng bè trôi mất, thiệt hại còn lớn hơn”.

Tăng đơ, dây cáp cũng được nhiều chủ thuyền, bè tìm mua. Ảnh: T.P

Thiết bị tích điện “lên ngôi”

Mưa bão thường đi liền với mất điện, điều mà người dân, nhất là ở vùng nông thôn, đã quen thuộc từ nhiều năm nay. Bởi vậy, các thiết bị chiếu sáng, nguồn điện dự phòng đang được nhiều gia đình ráo riết sắm sửa.

Bà Nguyễn Thị Dần (xã Bích Hào) cho hay: “Bão về thì chắc chắn cắt điện, trong nhà lại có trẻ nhỏ nên tôi mua thêm vài chiếc đèn pin, đèn led tích điện. Có ánh sáng thì sinh hoạt đỡ vất vả, nhất là ban đêm”.

Các loại dây chằng néo, mỏ neo gia cố, chằng chống nhà cửa cũng khá "chạy hàng". Ảnh: T.P

Ở quy mô lớn hơn, các hộ chăn nuôi cũng tăng cường mua máy phát điện. Anh Nguyễn Đình Hồng - chủ một gia trại tại xã Văn Kiều cho biết: “Nuôi hàng nghìn con gà, nếu mất điện, hệ thống quạt thông gió ngừng chạy, nguy cơ gà chết ngạt rất cao. Vì thế, tôi sắm máy phát điện nhỏ, đủ duy trì quạt và bơm nước, coi như ‘phao cứu sinh’ cho đàn gà mỗi khi mưa bão về”.

Các siêu thị điện máy ghi nhận doanh số máy phát điện, đèn tích điện tăng mạnh trong vài ngày qua. Một số dòng máy mini công suất nhỏ thậm chí đã “cháy hàng”.

Máy phát điện cũng rất "ăn khách". Ảnh: T.P

Khác với trước kia, ở thành phố, phần lớn hộ gia đình đã quen dùng bếp từ, bếp hồng ngoại. Thế nhưng, khi thông tin bão số 5 có khả năng gây mất điện dài ngày, nhiều người vội vã tìm mua bếp ga mini để nấu nướng dự phòng.

Chị Đỗ Thị Hồng Quyên, ở phường Vinh Phú chia sẻ: “Nhà tôi hầu như toàn dùng điện, từ nấu cơm, đun nước đến nấu ăn. Nếu cúp điện thì coi như tê liệt. Thế nên, tôi mua thêm 1 bếp ga mini và 2 bình ga để sẵn. Dù chỉ tạm bợ, nhưng cũng giúp yên tâm hơn”.

Theo chị Trần Thị Thủy - chủ một cửa hàng dân dụng trên đường Lê Viết Thuật (phường Vinh Lộc), chỉ trong 1 ngày, cửa hàng đã bán ra hơn 100 chiếc bếp ga mini cùng hàng trăm bình gas đi kèm. Giá dao động từ 120-200 nghìn đồng/chiếc, bình gas mini từ 18-25 nghìn đồng. “Khách mua chủ yếu là để dự phòng khi mất điện, nhu cầu tăng gấp nhiều lần so với ngày thường”, chị Thủy cho biết.

Bếp gas mini được nhiều người mua dự phòng nấu nướng khi mất điện. Ảnh: T.P

Thực tế, mùa mưa bão năm nào cũng diễn ra. Tuy nhiên, thói quen của nhiều gia đình là chờ đến khi nghe tin bão gần kề mới vội vàng đổ xô mua sắm, dẫn đến khan hiếm hàng và chi phí đội lên. Do đó, người dân cần có kế hoạch dự phòng từ sớm, mua sắm theo nhu cầu thiết thực, tránh tình trạng vừa tốn kém vừa bị động. Những thiết bị như túi ni lông chằn mái, dây chằng néo, đèn tích điện, máy phát điện hay bếp gas mini đều hữu ích nếu được chuẩn bị đúng lúc, đúng cách.