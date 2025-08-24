Xã hội Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Mắt chủ động ứng phó với bão số 5 (bão Kajiki) Để chủ động ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), ngày 24/8, Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Hòn Mắt, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Đảng ủy, Chỉ huy Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Hòn Mắt, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An đã quán triệt đến 100% cán bộ, chiến sĩ các công điện về nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, cứu hộ, cứu nạn, chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp đảo Hòn Mắt chủ động chằng chống nhà cửa trước bão. Ảnh: Trọng Kiên

Duy trì nghiêm quân số trực; tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của cơn bão; chủ động kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh và luyện tập thuần thục các phương án; triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; làm tốt mọi công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện, vật chất.

Triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Ảnh: Trọng Kiên

Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng. Ảnh: CSCC



Đồng thời, chủ động triển khai cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản trước, trong, sau bão.