Thứ Ba, 2/9/2025
Tiếng Việt
Bộ đội Biên phòng khẩn trương tìm kiếm người mất tích trên biển Cửa Lò

Lê Thạch 02/09/2025 15:09

Một thuyền nhỏ bị lật úp tại khu vực biển gần cảng VISSAI (Cửa Lò, Nghệ An), khiến một người mất tích. Bộ đội Biên phòng cùng lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Vào lúc 16h30’, ngày 1/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận được tin báo tại khu vực biển gần cảng VISSAI, cách cầu cảng khoảng 500m, ngư dân phát hiện có 1 thuyền nhỏ bị lật úp, xung quanh thuyền có một số vật dụng cá nhân, không thấy thuyền viên.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An sử dụng phương tiện và lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển. Ảnh: Lê Thạch

Qua xác minh, nhận định nạn nhân là nam, sinh năm 1980, có hộ khẩu thường trú tại khối 1 Nghi Thu, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã sử dụng 1 ca nô và 4 cán bộ phối hợp với phương tiện của ngư dân tổ chức tìm kiếm trên biển xung quanh khu vực phát hiện phương tiện bị lật. Đồng thời, cử 1 tổ công tác phối hợp với người nhà nạn nhân, địa phương tổ chức tìm kiếm dọc khu vực bờ biển xã Hải Lộc.

Hiện, các lực lượng vẫn tích cực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

