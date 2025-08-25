Kinh tế Cứu hộ kịp thời 5 ngư dân mắc kẹt giữa dòng lũ trên sông Lam Vào chiều 25/8, ngay sau khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp về việc 5 ngư dân bị mắc kẹt giữa dòng sông Lam do nước lũ dâng cao, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN xã Lam Thành cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai phương án cứu hộ.

Trước tình hình nguy cấp, đồng chí Nguyễn Hữu Hà - Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo toàn diện công tác ứng cứu và quyết định trưng dụng một tàu xà lan cỡ lớn trên địa bàn để đưa lực lượng tiếp cận khu vực bị cô lập.

Xà lan cỡ lớn trên địa bàn đưa lực lượng tiếp cận khu vực bị cô lập. Ảnh: Hoàng Mai

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao và kịp thời, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 2 hộ dân gồm: 1 hộ ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 2 nhân khẩu, và 1 hộ tại xóm Phú Hưng, xã Lam Thành với 3 nhân khẩu. Toàn bộ 5 người đã được đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng cứu trợ. Ảnh: Hoàng Mai

Tại hiện trường, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ 500.000 đồng để kịp thời mua thực phẩm, ổn định tạm thời đời sống.

Các hộ dân được lực lượng chức năng cứu hộ thành công. Ảnh: Hoàng Mai

Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực đang chịu ảnh hưởng mạnh của hoàn lưu sau bão với mưa lớn kéo dài, gió giật mạnh, mực nước trên sông Lam lên nhanh bất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn.

Trước đó, hệ thống loa truyền thanh và các trang thông tin của xã đã liên tục cảnh báo người dân không ra sông, ao hồ khai thác thủy sản. Tuy nhiên, do chủ quan và chưa ý thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm, một số người dân vẫn cố tình ra sông đánh cá, dẫn đến sự việc nêu trên.

Nước sông Lam đang dâng cao. Ảnh: Hoàng Mai

Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: “Không được lơ là với thời tiết cực đoan. Các lực lượng cần tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường cảnh báo qua loa truyền thanh và mạng xã hội, đồng thời sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân khi có tình huống xấu xảy ra.”

UBND xã Lam Thành đề nghị toàn thể người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nghiêm túc chấp hành các khuyến cáo về phòng chống thiên tai, tuyệt đối không chủ quan để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.