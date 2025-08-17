Kinh tế Miền Tây Nghệ An lại sạt lở do mưa lớn, xe thiện nguyện phải nhờ cứu hộ Hơn 2 ngày nay, trên địa bàn nhiều xã vùng cao Nghệ An liên tiếp xảy ra mưa lớn khiến người dân, các lực lượng hỗ trợ gặp khó khăn. Một số tuyến đường tái diễn sạt lở, ách tắc làm hạn chế lưu thông.

Sáng 17/8, cán bộ chính quyền xã Nhôn Mai cho biết, hai ngày nay, trên địa bàn xã xảy ra mưa thường xuyên, trong đó nhiều thời điểm có mưa lớn. Đến đầu giờ sáng 17/8, tuyến Quốc lộ 16 đoạn qua bản Xói Voi lại tái diễn sạt lở đất, gây ách tắc giao thông, xe cộ không thể qua lại.

Giao thông trên tuyến Quốc lộ 16 mưa xuống là ách tắc cục bộ. Ảnh: Văn Trường

Đường vào bản Huồi Tố 1, xã Nhôn Mai bị sạt lở sáng 17/8. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, một số đường nội xã, đường nối các thôn, bản cũng đã xuất hiện điểm chia cắt, ví như đường vào bản Huồi Tố 1 hiện đã xảy ra sạt lở, đất đá tràn trên sườn núi xuống vùi lấp mặt đường.

Tại xã Mỹ Lý, từ đêm qua đến nay cũng xảy ra mưa to, đặc biệt là sáng nay, khiến nhiều tuyến đường đang trong thời gian khắc phục hậu quả lũ lụt, sạt lở trước đó tái diễn sạt lở, ách tắc giao thông.

Quốc lộ 16 đoạn qua xã Mỹ Lý đang rất khó lưu thông do trơn trượt. Ảnh: Văn Trường

Xe ô tô của đoàn thiện nguyện đến xã Mỹ Lý và sáng 17/8 hiện đang gặp khó khăn trong di chuyển do trời mưa, đường bùn lầy và sạt lở. Ảnh: CSCC

Anh Hồ Minh Nam, một thành viên nhóm thiện nguyện đến từ xã Quỳnh Lưu sáng 17/8 cho biết, nhóm thiện nguyện của anh hiện đang ở bản Xiềng Tắm xã Mỹ Lý và do mưa to, đường trơn trượt nên xe ô tô của đoàn bị mắc kẹt, sa lầy phải gọi cứu hộ giao thông hỗ trợ.

Ông Lương Xuân Bảy - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cũng khẳng định, liên tiếp mưa lớn nên nguy cơ sạt lở đất, sạt lở núi ở Mỹ Lý. Vì vậy, chính quyền đang tập trung khuyến cáo, nhắc nhở người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt là các tuyến đường bùn lầy, tiềm ẩn sạt lở núi. Hiện, trên địa bàn xã Mỹ Lý có nhiều cá nhân, tổ chức đến hỗ trợ, ủng hộ người dân khắc phục hậu quả, các lực lượng tại chỗ đang nỗ lực hỗ trợ tối đa, đảm bảo an toàn cho các đoàn hoạt động, chia sẻ cùng nhân dân.

Tuyến Quốc lộ 16 sạt lở ta luy âm đoạn qua xã Nhôn Mai được giăng dây cảnh báo. Ảnh: Văn Trường

Tại xã Mường Típ, từ đêm 16/8 đến nay cũng xảy ra mưa, cung đường 543D tái diễn sạt lở đất đá, vì vậy chính quyền và các lực lượng thường xuyên theo dõi, cảnh báo, hướng dẫn kịp thời để người dân cũng như các đoàn công tác, đoàn thiện nguyện lưu thông đảm bảo an toàn.

Trong đó, khuyến cáo người dân khi thời tiết mưa kéo dài cần hạn chế di chuyển, cá nhân, tổ chức khi đến địa bàn Mường Típ cần liên hệ với cán bộ địa phương để được hướng dẫn chi tiết, hỗ trợ lưu thông an toàn./.