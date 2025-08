Pháp luật

Công an xã Lam Thành hỗ trợ công dân nhận lại hơn 600 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng và kịp thời của Công an xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, một công dân đã nhận lại được số tiền 652 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản.