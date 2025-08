Pháp luật

Bỗng dưng phát hiện hơn 600 triệu đồng trong tài khoản, người phụ nữ ở Nghệ An lập tức đến công an trình báo

Ngày 1/8, lực lượng Cảnh sát 113 (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa chứng kiến việc bàn giao, trao trả lại số tiền hơn 600 triệu đồng do chuyển nhầm cho người dân.