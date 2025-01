Pháp luật Bất ngờ nhận lại tiền sau 2 năm chuyển nhầm Người phụ nữ ở Hà Tĩnh không khỏi bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại từ công an xã thông báo đến nhận tiền chuyển khoản nhầm từ 2 năm trước.

Chiều 6/1, đồng chí Đại úy Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng Công an xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã vừa trao trả lại số tiền chuyển khoản nhầm cho một người phụ nữ sau 2 năm thất lạc.

Được biết, vào ngày 18/01/2023, do sơ suất, chị Hồ Thị Lê Na (SN 1994), trú tại phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, (tỉnh Hà Tĩnh) đã chuyển nhầm số tiền 15 triệu đồng đến số tài khoản của chị H.T.M (SN 1989), trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An).

Tuy nhiên, do không thể liên hệ được với chủ tài khoản, chị Na đã liên hệ với Công an xã Diễn Thịnh nơi chị H.T.M thường trú thì được biết chị H.T.M đã đi làm việc tại nước ngoài. Tại thời điểm đó, chị Na đã để lại các thông tin theo các thủ tục mà Công an xã hướng dẫn.

Tháng 01/2025, nắm được thông tin chị H.T.M về Việt Nam thăm gia đình, Công an xã Diễn Thịnh chủ động liên hệ để chị kiểm tra lại tài khoản. Được biết, đây là số tài khoản chị H.T.M được Công ty VSIP làm cho để nhận lương nhưng do không còn làm ở đây nên tài khoản không còn sử dụng. Sau khi xác minh đúng thông tin có số tiền chuyển khoản nhầm, chị H.T.M đã rút số tiền 15 triệu đồng mà chị Na chuyển nhầm cho mình.

Chị Hồ Thị Lê Na nhận lại số tiền mình chuyển nhầm từ Công an xã Diễn Thịnh sau 2 năm lưu lạc. Ảnh: Hoàng Anh

Bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Công an xã Diễn Thịnh, chị Hồ Thị Lê Na không nghĩ rằng sẽ có một ngày được nhận lại tiền sau gần 2 năm. "Do sơ suất nên tôi đã chuyển nhầm số tài khoản, vì biết người nhận ở nước ngoài nên tôi đã xác định mất số tiền trên. Khi nhận được điện thoại từ Công an xã tôi rất bất ngờ, không nghĩ thời điểm cuối năm, gần Tết mình lại nhận được "món quà" đặc biệt này", chị Lê Na chia sẻ.

Thư cảm ơn do chị Hồ Thị L.N. viết gửi công an xã. Ảnh: Hoàng Anh

Ngày 6/01/2025, sau khi nhận lại số tiền trên, chị Lê Na đã viết thư cảm ơn Công an xã Diễn Thịnh đã giúp chị nhận lại số tiền trên sau 2 năm.