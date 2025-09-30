Giáo dục Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc khắc phục bão lũ ở các trường học Sáng 30/9, Giám đốc Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cùng lãnh đạo chính quyền phường Cửa Lò đã đến kiểm tra thiệt hại và công tác khắc phục bão lụt tại một số trường học trên địa bàn phường.

Huy động nhiều lực lượng cùng hỗ trợ

Tại Trường Tiểu học Nghi Thu, cơn bão số 10 đã làm tốc mái và hư hỏng 3 phòng học và nhiều cây xanh trong trường bị gãy đổ. Sau 1 ngày, công tác khắc phục đang được giáo viên, phụ huynh và các cán bộ chiến sĩ của trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ khẩn trương thực hiện. Trong buổi sáng, 8 cây xanh bị gãy đổ trong nhà trường đã được cắt tỉa cành và thu dọn. Toàn bộ khuôn viên nhà trường cũng đang được dọn vệ sinh để hoàn thành trong ngày.

Đoàn công tác của Sở và lãnh đạo phường Cửa Lò kiểm tra thiệt hại do bão số 10 tại Trường Tiểu học Nghi Thu. Ảnh: Mỹ Hà

Sát với Trường Tiểu học Nghi Thu, Trường THCS Lê Thị Bạch Cát cũng bị hư hại nhiều hạng mục. Trong đó, ngoài tốc mái dãy phòng học 3 tầng, trường còn bị đổ dãy hàng rào dài hơn 30 mét và gara xe cho học sinh bị hư hỏng nặng.

Tham gia vào lực lượng hỗ trợ, Trung tá Nguyễn Thái Sơn – Phó đội trưởng đội quy tập – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Ngay sau khi bão tan, đơn vị chúng tôi đã huy động hơn 70 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ khắc phục bão lụt cho các trường Tiểu học Nghi Thủy, Tiểu học Nghi Thu và Trường THCS Lê Thị Bạch Cát. Dù số lượng tôn, gạch ngói bị tốc mái hư hỏng khá nhiều nhưng đơn vị quyết tâm sẽ hoàn thành việc dọn dẹp ngay trong ngày hôm nay để các nhà trường sớm ổn định trường lớp.

Trường THCS Nghi Tân ngổn ngang sau bão số 10. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, qua báo cáo của UBND phường Cửa Lò, bão số 10 đi qua khiến ngành giáo dục Cửa Lò bị thiệt hại nặng nề với 23/26 trường bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái các phòng học, dãy nhà hiệu bộ, hư hỏng thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi.

Ngoài ra, một số trường như Trường TH & THCS Xanh Tuệ Đức bị sập trần một số phòng học, hành lang, Trường THCS Hải Hòa và Tiểu học Thu Thủy do thủy triều dâng cao nên nước ngập vào các phòng học hơn 1 mét.

Cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ hỗ trợ Trường Tiểu học Nghi Thu khắc phục cây xanh gãy đổ. Ảnh: Mỹ Hà



Tại Trường Tiểu học Thu Thủy trong sáng nay, gần 100 giáo viên, công an phường và cán bộ chiến sĩ của các đơn vị quân đội trên địa bàn đã được huy động để khẩn trương khắc phục bão lũ.

Đây là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề nhất, cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Việc khắc phục cũng đang gặp nhiều khó khăn vì hiện nay nguồn kinh phí chủ yếu phụ thuộc vào nhà trường hoặc từ các nguồn kêu gọi hỗ trợ.

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học Nghi Thủy, dãy phòng học 2 tầng được xây dựng từ năm 1982 sau bão đã bị hư hỏng toàn bộ, nhiều phòng học không thể sử dụng được vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đội quy tập – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ Trường THCS Lê Thị Bạch Cát khắc phục hư hỏng. Ảnh: Mỹ Hà

Hơn 90% trường học bị hư hỏng sau bão số 10

Đến kiểm tra công tác khắc phục bão lụt tại các trường học trên địa bàn phường Cửa Lò, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chia sẻ với các khó khăn, vất vả của các nhà trường khi liên tục hứng 2 cơn bão nguy hiểm chỉ trong 1 tháng.

Bên cạnh đó, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các nhà trường, sự vào cuộc khẩn trương, kịp thời của các chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trong việc hỗ trợ các nhà trường khắc phục bão lũ.

Cô giáo Vũ Thị Phượng - Trường Tiểu học Thu Thủy dù nhà bị tốc mái nhưng vẫn sớm đến trường để dọn vệ sinh trường lớp. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo Sở cũng ghi nhận, sự linh hoạt của các nhà trường như Trường THCS Nghi Tân, Trường Tiểu học Thu Thủy dù hiện tại nhiều phòng học đã bị hư hỏng chưa thể đưa vào sử dụng nhưng các nhà trường đã nhanh chóng có các giải pháp như điều chuyển các phòng chức năng, phòng làm việc để ưu tiên phòng học cho học sinh.

Theo báo cáo của các nhà trường, trong ngày hôm nay, việc dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hư hỏng sẽ sớm được hoàn thành để trong sáng mai hoặc muộn nhất là sáng thứ 5, học sinh trên địa bàn phường Cửa Lò sẽ sớm đi học trở lại.

Công an phường Cửa Lò và các lực lượng chức năng hỗ trợ Trường Tiểu học Thu Thủy khắc phục bão lụt. Ngôi trường này ngày hôm qua bị ngập sâu hơn 1met vì nước biển dâng. Ảnh: Mỹ Hà

Qua nghe báo cáo về mức độ thiệt hại của các nhà trường và của lãnh đạo phường Cửa Lò, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành cũng đề nghị địa phương sớm thống kê chi tiết các thiệt hại. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số công trình đã xuống cấp, hư hỏng, và gửi Sở, gửi tỉnh để có phương án sớm bố trí các nguồn vốn xây dựng khẩn cấp, đảm bảo không gián đoạn việc học của học sinh.

Phòng máy vi tính của Trường Tiểu học Nghi Thủy dù ở tầng 2 nhưng nước vẫn tràn vào làm 20 máy vi tính bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Mỹ Hà

Thời gian tới, Sở cũng mong địa phương và các nhà trường tranh thủ các nguồn kinh phí, nguồn hỗ trợ, kêu gọi xã hội hóa để từng bước khắc phục các thiệt hại.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để động viên các nhà trường vượt qua khó khăn, sớm ổn định việc dạy và học.

Dãy nhà xuống cấp, được xây từ năm 1982 của Trường Tiểu học Nghi Thủy đã không còn sử dụng được sau bão. Nhà trường sẽ phải sử dụng các phòng chức năng để tổ chức dạy học cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà