Pháp luật Phát hiện thi thể bé gái dưới ao sau gần nửa ngày mất tích Sau nhiều giờ tìm kiếm trong lo lắng, sáng sớm nay (22/9) gia đình đã phát hiện thi thể cháu Tạ Quỳnh A (SN 2024) tại một ao nước cách nhà vài trăm mét, thuộc xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 21/9, bé Tạ Quỳnh A, (SN 2024), trú tại xóm 5, xã Trung Lộc (trước đây là xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cũ) đang chơi trước cổng nhà, khoảng 15 phút sau đó gia đình không còn thấy cháu đâu.

Ngay sau đó, người thân cùng hàng xóm và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ảnh minh họa

Đến sáng sớm nay (22/9), thi thể cháu Tạ Quỳnh A, được tìm thấy tại một ao nước cách nhà vài trăm mét. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình để làm rõ nguyên nhân.