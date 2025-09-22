Thứ Hai, 22/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Phát hiện thi thể bé gái dưới ao sau gần nửa ngày mất tích

PV 22/09/2025 07:11

Sau nhiều giờ tìm kiếm trong lo lắng, sáng sớm nay (22/9) gia đình đã phát hiện thi thể cháu Tạ Quỳnh A (SN 2024) tại một ao nước cách nhà vài trăm mét, thuộc xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 16h30 chiều 21/9, bé Tạ Quỳnh A, (SN 2024), trú tại xóm 5, xã Trung Lộc (trước đây là xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc cũ) đang chơi trước cổng nhà, khoảng 15 phút sau đó gia đình không còn thấy cháu đâu.

Ngay sau đó, người thân cùng hàng xóm và chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng không có kết quả.

19.jpg
Ảnh minh họa

Đến sáng sớm nay (22/9), thi thể cháu Tạ Quỳnh A, được tìm thấy tại một ao nước cách nhà vài trăm mét. Vụ việc khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình để làm rõ nguyên nhân.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Phát hiện thi thể nam thanh niên đuối nước ở cầu Diễn Quảng

Phát hiện thi thể nam thanh niên đuối nước ở cầu Diễn Quảng

Nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm trên ruộng

Nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm trên ruộng

Ba nữ sinh đuối nước thương tâm tại hồ Vực Mấu, Nghệ An

Ba nữ sinh đuối nước thương tâm tại hồ Vực Mấu, Nghệ An

Đọc tiếp

Phát hiện thi thể nam thanh niên đuối nước ở cầu Diễn Quảng

Phát hiện thi thể nam thanh niên đuối nước ở cầu Diễn Quảng

Nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm trên ruộng

Nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm trên ruộng

Ba nữ sinh đuối nước thương tâm tại hồ Vực Mấu, Nghệ An

Ba nữ sinh đuối nước thương tâm tại hồ Vực Mấu, Nghệ An

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Phát hiện thi thể bé gái dưới ao sau gần nửa ngày mất tích

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO