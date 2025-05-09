Pháp luật Phát hiện thi thể nam thanh niên đuối nước ở cầu Diễn Quảng Chiều 5/9, người dân xã Minh Châu (Nghệ An) trình báo tại khu vực cầu Diễn Quảng nghi có người đuối nước, mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng Công an xã Minh Châu và người dân tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: Chu Minh

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.L (SN 2004), trú tại xã Minh Châu (Nghệ An).