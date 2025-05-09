Thứ Sáu, 5/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Phát hiện thi thể nam thanh niên đuối nước ở cầu Diễn Quảng

Chu Minh 05/09/2025 21:56

Chiều 5/9, người dân xã Minh Châu (Nghệ An) trình báo tại khu vực cầu Diễn Quảng nghi có người đuối nước, mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp cùng Công an xã Minh Châu và người dân tổ chức tìm kiếm.

12.ảnh pv
Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân. Ảnh: Chu Minh

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và trục vớt thi thể nạn nhân.

Nạn nhân được xác định là anh N.T.L (SN 2004), trú tại xã Minh Châu (Nghệ An).

Bài liên quan

Đọc tiếp

Phát hiện thi thể người đàn ông đuối nước tại xã Nghĩa Khánh, cách hiện trường khoảng 1km

Phát hiện thi thể người đàn ông đuối nước tại xã Nghĩa Khánh, cách hiện trường khoảng 1km

Nhóm nữ sinh cùng xóm rủ nhau tắm hồ Vực Mấu, 3 em đuối nước thương tâm

Nhóm nữ sinh cùng xóm rủ nhau tắm hồ Vực Mấu, 3 em đuối nước thương tâm

Đọc tiếp

Phát hiện thi thể người đàn ông đuối nước tại xã Nghĩa Khánh, cách hiện trường khoảng 1km

Phát hiện thi thể người đàn ông đuối nước tại xã Nghĩa Khánh, cách hiện trường khoảng 1km

Nhóm nữ sinh cùng xóm rủ nhau tắm hồ Vực Mấu, 3 em đuối nước thương tâm

Nhóm nữ sinh cùng xóm rủ nhau tắm hồ Vực Mấu, 3 em đuối nước thương tâm

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Phát hiện thi thể nam thanh niên đuối nước ở cầu Diễn Quảng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO