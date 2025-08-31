Xã hội Nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm trên ruộng Đi chơi cùng bạn ở đoạn đường ngập nước giữa cánh đồng, nữ sinh bị đuối nước không qua khỏi. Nạn nhân là em Bùi Thị K.L. (13 tuổi) ở xã Nam Đàn.

Theo người dân địa phương, sáng 31/8, em K.L. theo bạn đi chơi, khi đang chơi ở đoạn đường ngập nước giữa cánh đồng gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nam Thái (cũ) thì bị đuối nước. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, mọi người mới tìm thấy thi thể em, lúc này em đã tử vong.

Thi thể nạn nhân được khâm liệm gần nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: An Nam

Được biết, em L. là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Anh trai 15 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. Bố mẹ ly hôn, 2 anh em đang sống với bên ngoại ở xóm Hồng Minh, xã Nam Đàn. Hiện em L. đang học lớp 8F, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.