Chủ Nhật, 31/8/2025
Nữ sinh lớp 8 đuối nước thương tâm trên ruộng

Huy Thư 31/08/2025 19:27

Đi chơi cùng bạn ở đoạn đường ngập nước giữa cánh đồng, nữ sinh bị đuối nước không qua khỏi. Nạn nhân là em Bùi Thị K.L. (13 tuổi) ở xã Nam Đàn.

Theo người dân địa phương, sáng 31/8, em K.L. theo bạn đi chơi, khi đang chơi ở đoạn đường ngập nước giữa cánh đồng gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nam Thái (cũ) thì bị đuối nước. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, mọi người mới tìm thấy thi thể em, lúc này em đã tử vong.

bna_dn.jpg
Thi thể nạn nhân được khâm liệm gần nơi xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: An Nam

Được biết, em L. là con thứ 2 trong gia đình có 2 anh em. Anh trai 15 tuổi bị thiểu năng trí tuệ. Bố mẹ ly hôn, 2 anh em đang sống với bên ngoại ở xóm Hồng Minh, xã Nam Đàn. Hiện em L. đang học lớp 8F, Trường THCS Hưng Thái Nghĩa.

