Thứ Sáu, 19/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Khánh Ly - Hữu Quân 19/09/2025 18:28

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh - đại diện đoàn Việt Nam làm việc với lãnh đạo thành phố Busan (Hàn Quốc); Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV; Nghệ An thành lập 4 tổ công tác giải quyết vướng mắc cho cấp xã… là những thông tin nổi bật ngày 19/9

* Ngày 19/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, đoàn công tác Việt Nam gồm đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa – Bộ Ngoại giao cùng các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Busan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh - là đại diện của đoàn Việt Nam.

Đoàn công tác Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Bu San (Hàn Quốc). Ảnh: Phan Tú
Đoàn công tác Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Bu San (Hàn Quốc). Ảnh: Phan Tú

* Chiều 19/9, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

bna__dsc4951.jpg
Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký ban hành ngày 17/9/2025.

bna_img_4150.jpg
Một góc khu vực phường Thành Vinh, Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nghệ An 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai.

bna_mat-tran-thanh-pho-hcm-1-6b0fb61f3e6174464c4537fc50928bd1.jpg
Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao biển hỗ trợ 8 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: Thanh Quỳnh

* GS.TS Mạch Quang Thắng - Hành trình theo chân Bác.

GS.TS Mạch Quang Thắng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh cắt từ clip Đình Tuấn
GS.TS Mạch Quang Thắng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh cắt từ clip Đình Tuấn

* Người “truyền lửa” sáng tạo ở Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.

1
Anh Vũ Xuân Hiệu kiểm tra thiết bị điện phục vụ dây chuyền sản xuất. Ảnh: Mai Hoa

* Giống cá rô phi mới giúp nông dân Nghệ An sinh lời từ ao đất.

bna_luoi.png
Lứa cá thu hoạch vào tháng 7/2025 mang lại 45 triệu đồng lãi ròng. Ảnh: T.P

* Nghệ An trao quyết định giảm án cho 6 phạm nhân trong đợt 2/2025.

1.ảnh pv
Trao quyết định giảm án cho các phạm nhân. Ảnh: Quang Vinh

* Phát hiện hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

1.ảnh pv
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An kiểm tra tại cơ sở kinh doanh (đường Cao Xuân Huy, phường Trường Vinh). Ảnh: Phạm Thủy

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An chấp thuận chủ trương khảo sát 6 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao.

Nghệ An chấp thuận chủ trương khảo sát 6 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao.

Nghệ An ra công điện ứng phó bão số 8

Nghệ An ra công điện ứng phó bão số 8

Đọc tiếp

Nghệ An chấp thuận chủ trương khảo sát 6 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao.

Nghệ An chấp thuận chủ trương khảo sát 6 khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao.

Nghệ An ra công điện ứng phó bão số 8

Nghệ An ra công điện ứng phó bão số 8

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO