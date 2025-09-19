Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh - đại diện đoàn Việt Nam làm việc với lãnh đạo thành phố Busan (Hàn Quốc); Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV; Nghệ An thành lập 4 tổ công tác giải quyết vướng mắc cho cấp xã… là những thông tin nổi bật ngày 19/9

* Ngày 19/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, đoàn công tác Việt Nam gồm đại diện Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa – Bộ Ngoại giao cùng các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Busan. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh - là đại diện của đoàn Việt Nam.

Đoàn công tác Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Bu San (Hàn Quốc). Ảnh: Phan Tú

* Chiều 19/9, Công an tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Thái Thị An Chung - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An thành lập 4 tổ công tác chỉ đạo và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ký ban hành ngày 17/9/2025.

Một góc khu vực phường Thành Vinh, Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ Nghệ An 8 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Đoàn công tác Thành phố Hồ Chí Minh trao biển hỗ trợ 8 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: Thanh Quỳnh

* GS.TS Mạch Quang Thắng - Hành trình theo chân Bác.

GS.TS Mạch Quang Thắng tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh cắt từ clip Đình Tuấn

* Người “truyền lửa” sáng tạo ở Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An.

Anh Vũ Xuân Hiệu kiểm tra thiết bị điện phục vụ dây chuyền sản xuất. Ảnh: Mai Hoa

* Giống cá rô phi mới giúp nông dân Nghệ An sinh lời từ ao đất.

Lứa cá thu hoạch vào tháng 7/2025 mang lại 45 triệu đồng lãi ròng. Ảnh: T.P

* Nghệ An trao quyết định giảm án cho 6 phạm nhân trong đợt 2/2025.

Trao quyết định giảm án cho các phạm nhân. Ảnh: Quang Vinh

* Phát hiện hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.