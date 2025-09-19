Thứ Sáu, 19/9/2025
Nghệ An trao quyết định giảm án cho 6 phạm nhân trong đợt 2/2025

PV 19/09/2025 09:59

Sáng 19/9, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố và trao quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt 2/2025 cho 6 phạm nhân. Trong đó, có 4 phạm nhân được giảm hết thời hạn còn lại.

Việc xét giảm án được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định pháp luật. Quyết định giảm án được Hội đồng xét giảm của Công an tỉnh Nghệ An xét duyệt và Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định phê chuẩn.

1.ảnh pv
Trao quyết định giảm án cho các phạm nhân. Ảnh: Quang Vinh

Đợt giảm án lần này tiếp tục thể hiện rõ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành án phạt tù, đồng thời khuyến khích họ nỗ lực cải tạo, học tập, lao động để sớm hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội.

