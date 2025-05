Pháp luật Nghệ An trao quyết định tha tù có điều kiện và giảm án cho 28 phạm nhân Sáng 9/5, Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện (đợt 1/2025) cho 4 phạm nhân, đồng thời công bố Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (đợt 30/4/2025) cho 24 phạm nhân, trong đó 10 người được giảm hết thời hạn còn lại.

Trại Tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định. Ảnh: Quang Vinh

Việc xét tha tù trước thời hạn và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được Ban Giám thị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ của Trại Tạm giam triển khai một cách khách quan, dân chủ, công khai, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn theo quy định pháp luật.

Các quyết định được Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Công an tỉnh Nghệ An thẩm định và đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục.

Trao Quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù (đợt 30/4/2025) cho 24 phạm nhân. Ảnh: Quang Vinh

Trao Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện (đợt 1/2025) cho 4 phạm nhân. Ảnh: Quang Vinh

Đợt tha tù có điều kiện và giảm án lần này tiếp tục thể hiện rõ nét chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, đồng thời khẳng định truyền thống nhân đạo sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với người phạm tội đã cải tạo tiến bộ.

Đây là động lực để phạm nhân tích cực học tập, lao động, cải tạo, từ đó sớm trở về tái hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.