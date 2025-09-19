Kinh tế Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2073/QĐ-TTg ngày 17/9/2025 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy (Hội đồng).

Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Các ủy viên Hội đồng là Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng; Quốc phòng; Công an; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Tư pháp; Ngoại giao và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bộ Tài chính là Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định nhà nước.

Quyết định nêu rõ, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng, Cơ quan thường trực Hội đồng được thực hiện tương ứng theo quy định tại các Điều 4, 5, 6, 7, 8 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP.

Các thành viên có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của Cơ quan thường trực Hội đồng, trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn. Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ Dự án đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án.

Hội đồng tự giải thể sau khi Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư.

* Theo dự kiến, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu Km0+000 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại khu vực nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy thuộc khu vực cặp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On (kết nối vào điểm đầu quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy).

Tổng chiều dài Dự án khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng, tỉnh Nghệ An.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy hoàn thành sẽ góp phần hình thành tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, nâng cao năng lực vận tải, tốc độ lưu thông, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Công trình còn kết nối các thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, tạo ra nhiều không gian phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, tạo ra nguồn lực từ khai thác quỹ đất, góp phần chuyển dịch mô hình, cơ cấu tăng trưởng, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo.