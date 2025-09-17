Kinh tế Vinh Riverside - khu đô thị đẳng cấp nơi thiên nhiên hòa quyện cùng tiện nghi hiện đại Giữa nhịp sống ngày càng sôi động, Vinh Riverside (phường Trường Vinh, Nghệ An) hiện lên như một viên ngọc sáng, nơi hội tụ tinh hoa của đất trời và con người. Đây không chỉ là một khu đô thị ven sông thông thường, mà là biểu tượng mới của phong cách sống đẳng cấp, nơi mỗi cư dân đều cảm nhận rõ mình đang bước vào một hành trình an cư khác biệt - nơi mọi chi tiết đều được chăm chút, đầu tư chỉnh chu để mang đến một cuộc sống trọn vẹn.

Từ những con đường nội bộ được quy hoạch khoa học, bao phủ bởi hàng cây xanh mát, đến những khoảng vườn thiền tĩnh lặng, Vinh Riverside khéo léo hòa quyện giữa hơi thở thiên nhiên và tiện ích hiện đại.

Sống tại Vinh Riverside là cảm nhận sự tinh hoa của đất Vinh được kết tinh trong từng chi tiết. Ảnh: Thanh Hồng



Mỗi buổi sáng, cư dân có thể thong thả dạo bộ trên con đường tình yêu ven sông Lam, lắng nghe tiếng nhạc nước ở Quảng trường Lam Giang, hay đơn giản là dừng chân bên hồ nước trong xanh để cảm nhận sự yên bình hiếm có giữa lòng đô thị.

Điểm nhấn khiến Vinh Riverside trở thành chốn mơ ước của giới thượng lưu chính là hệ tiện ích được đầu tư chỉn chu, sang trọng bậc nhất thành Vinh. Nhà hàng ven sông lớn nhất thành phố (trước đây), mở ra trải nghiệm ẩm thực đỉnh cao, nơi thực khách vừa thưởng thức món ngon, vừa thả hồn theo nhịp dòng sông Lam thơ mộng.

Cư dân tại Vinh Riverside có thể thong dong dạo bước trên Con đường Tình Yêu ven sông, để cảm xúc được đánh thức qua từng nhịp chân. Ảnh: Thanh Hồng



Club House sầm uất, đẳng cấp nhất Vinh trở thành biểu tượng phong cách sống thượng lưu, hội tụ đầy đủ dịch vụ hiện đại từ gym, spa đến hồ bơi chuẩn resort, mang đến không gian giao lưu kết nối cộng đồng tinh hoa. Quảng trường Lam Giang rực rỡ nhạc nước, ngập tràn sắc hoa, là điểm hẹn của những khoảnh khắc sum vầy và sẻ chia.

Cư dân có thể thong dong dạo bước trên con đường tình yêu ven sông, để cảm xúc được đánh thức qua từng nhịp chân. Những đêm nhạc acoustic tại bến thuyền gợi sự tinh tế và lãng mạn, trong khi công viên Ánh Sáng lại bừng lên năng lượng sôi động của các sự kiện và hoạt động thể thao. Bên cạnh đó, khu vườn thiền mang lại sự tĩnh lặng an yên, và Riverside Little Garden - ngôi trường mầm non hiện đại, nuôi dưỡng mầm xanh trong tình yêu thương. Tất cả hòa quyện, tạo nên một nhịp sống đủ đầy, giàu xúc cảm và đậm chất tinh hoa.

Hệ tiện ích đầy đủ giúp cư dân được tận hưởng một trải nghiệm sống đẳng cấp. Ảnh: Thanh Hồng



Sống tại Vinh Riverside là cảm nhận sự tinh hoa của đất Vinh được kết tinh trong từng chi tiết. Đó là sự xa hoa mà không phô trương, tinh tế mà gần gũi, như một hộp trang sức quý giá mà bất kỳ ai cũng muốn sở hữu. Mỗi tiện ích, mỗi góc cảnh quan nơi đây đều được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, hướng đến việc kiến tạo một cộng đồng cư dân không chỉ hưởng thụ tiện nghi, mà còn gắn kết, sẻ chia và tự hào về nơi mình đang sống.

Đằng sau diện mạo mới mẻ, hiện đại và sang trọng ấy là dấu ấn đậm nét của anh Trần Tiến Mạnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Trung Đô Vinh. Là một thế hệ 9x Gen Z tiêu biểu, anh đã mang đến những sáng kiến mang tính đột phá, góp phần định hình lại bộ mặt Dự án Vinh Riverside.

Tư duy trẻ trung, hiện đại cùng khát vọng xây dựng một khu đô thị mang tầm vóc mới đã giúp Vinh Riverside không chỉ là nơi an cư, mà còn trở thành biểu tượng của một phong cách sống đẳng cấp, sánh ngang với những khu đô thị hàng đầu cả nước.

Vinh Riverside không chỉ là nơi an cư, mà còn trở thành biểu tượng của một phong cách sống đẳng cấp. Ảnh: Thanh Hồng



Vinh Riverside không chỉ mang đến một nơi ở, mà là một hành trình tận hưởng. Ở đó, mỗi ngày mới mở ra như một món quà, mỗi khoảnh khắc đều trở nên đáng giá. Đây chính là miền đất mà giới tinh hoa xứ Nghệ tìm thấy cho mình - một không gian sống vừa đẳng cấp, vừa tràn đầy cảm hứng. Và cũng chính nơi đây, giá trị của sự gắn kết cộng đồng, sự thăng hoa cảm xúc và khát vọng vươn tới một tương lai tươi đẹp được nuôi dưỡng, lan tỏa qua từng nhịp sống.