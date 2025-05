Kinh tế Lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiểm tra các dự án khu đô thị ở TP. Vinh và Hưng Nguyên Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục nhà ở xã hội, chung cư trong khuôn viên dự án là một trong các nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đề nghị tại cuộc làm việc với các chủ đầu tư dự án xây dựng khu đô thị trên địa bàn TP. Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Sáng 28/5, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thực tế một số dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên. Cùng đi có đại diện chính quyền địa phương, các sở, ngành và chủ đầu tư các dự án liên quan.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng tại Dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh do liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An và Công ty CP Hóa dầu quân đội làm chủ đầu tư. Ảnh: Hoài Thu

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại 5 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên, gồm: Dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân, TP. Vinh (liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An và Công ty CP Hóa dầu quân đội làm chủ đầu tư); Dự án Khu đô thị ven sông Vinh tại phường Vinh Tân, TP. Vinh (liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển Trí Dương và Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương làm chủ đầu tư); Dự án Khu đô thị sinh thái Vinh Tân, TP. Vinh (Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị Handico - Vinh Tân làm chủ đầu tư); Dự án Khu đô thị NIDCO Thịnh Lợi tại xã Thịnh Lợi, huyện Hưng Nguyên (Công ty CP Đầu tư phát triển Nguyên Hưng làm chủ đầu tư); Dự án Khu biệt thự cao cấp, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí tại phường Trung Đô, phường Bến Thủy, TP. Vinh (Công ty CP Sài Gòn - Trung Đô Vinh làm chủ đầu tư).

Kiểm tra khu vực xử lý nước, vệ sinh môi trường tại Dự án Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân. Ảnh: Hoài Thu

Sau khi kiểm tra thực tế xây dựng, tiến độ xây dựng tại các dự án, đồng chí Hoàng Phú Hiền và đoàn công tác đã trao đổi với các chủ đầu tư về những kiến nghị, đề xuất liên quan đến quy trình xây dựng dự án, đặc biệt là liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, đảm bảo quy mô, tiến độ, xử lý vệ sinh môi trường và các thủ tục pháp lý liên quan.

Tại cuộc làm việc, các chủ đầu tư dự án đã báo cáo tiến độ, quy mô đầu tư và những vướng mắc, khó khăn cần hỗ trợ tháo gỡ để đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án xây dựng.

Tại Khu đô thị và dịch vụ thương mại tại phường Vinh Tân, đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tràng An cho biết, hiện dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư do liên quan nội dung mới của các luật liên quan. Chủ đầu tư cũng đề xuất điều chỉnh một số hạng mục phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng thực tế, như quy mô nhà trẻ, trường mầm non.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền nghe báo cáo tiến độ dự án Khu đô thị ven sông Vinh. Ảnh: Hoài Thu

Tại Khu đô thị ven sông Vinh, hiện đã hoàn thành xây dựng 60% hạ tầng kỹ thuật, dự kiến tháng 10/2025 sẽ mở bán. Tuy nhiên, một số hạng mục đang chờ xác định giá đất và GPMB liên quan 5 hộ gia đình do chưa có vị trí tái định cư.

Khu đô thị sinh thái Vinh Tân hiện đã xây dựng hơn 500/1.412 căn, còn vướng 400 căn chưa GPMB. Đồng thời, chủ đầu tư dự án cũng đang phối hợp chính quyền địa phương xử lý môi trường khu vực hồ điều hòa trong khuôn viên dự án.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác làm việc với các chủ đầu tư. Ảnh: Hoài Thu

Sau khi trao đổi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đánh giá cao chất lượng xây dựng cũng như quy mô, quy hoạch các phân khúc nhà ở tại các dự án đáp ứng đa dạng nhu cầu nhà ở của người dân. Trong 5 dự án triển khai có 3 dự án cần gia hạn đầu tư. Đề nghị các nhà đầu tư rà soát lại khối lượng thi công để kịp thời đề xuất các sở, ngành chức năng thẩm định, gia hạn dự án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xây dựng các nhà ở xã hội và chung cư, đây là phân khúc người dân có nhu cầu lớn. Các hạng mục cần có tiến độ cụ thể theo cam kết, quy hoạch.

Đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ Dự án Khu đô thị NIDCO Thịnh Lợi tại xã Thịnh Lợi, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoài Thu

Đối với các vướng mắc của các dự án, đồng chí Hoàng Phú Hiền đề nghị thành phố Vinh tập trung chỉ đạo xử lý đẩy nhanh tiến độ GPMB liên quan các dự án, giúp chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công. Vấn đề liên quan việc thẩm định giá đất, giá đền bù, đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan bám tiến độ giải quyết hồ sơ hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật hồ sơ thủ tục dự án.