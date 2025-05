Kinh tế Giá vật liệu xây dựng tăng cao, người dân, doanh nghiệp lo lắng Thị trường vật liệu xây dựng từ đầu năm đến nay liên tục biến động; giá sắt thép, cát, gạch xây dựng tăng mạnh. Nhiều hộ dân, doanh nghiệp đang lâm vào cảnh khó khăn, tiến độ công trình thi công chậm do giá vật liệu xây dựng đồng loạt tăng, khan hiếm...

Chi phí tăng, người dân, doanh nghiệp lo lắng

Sau nhiều năm tích góp, đầu năm nay, gia đình anh Hải, chị Oanh ở khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) quyết định xây nhà mới trên nền đất cũ của gia đình. Hiện căn nhà đang trong quá trình xây dựng tầng 2. Thế nhưng, kể từ khi khởi công xây dựng ngôi nhà, anh chị đứng ngồi không yên vì giá vật liệu tăng liên tục.

Anh Hải cho biết: Hiện gạch khan hàng đội giá tăng 10-15%. Sắt thép tăng, cát, sỏi cũng tăng, nguồn cung khan hiếm. Hầu hết giá vật liệu đều tăng cao, duy chỉ có giá xi măng chỉ tăng nhẹ.

Căn nhà đang xây dựng của gia đình anh Hải, chị Oanh ở khối Yên Sơn, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh).



"Gia đình tôi xây dựng ngôi nhà 2 tầng với diện tích 90m²/tầng. Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu sắt thép, cát, sỏi tăng chóng mặt khiến chi phí đội thêm tầm 15% so với dự kiến. Gia đình dự tính xây nhà khoảng hơn 1 tỷ đồng nhưng giờ đây cát và các loại vật liệu khác tăng giá, chắc chắn phát sinh chi phí, phải vay mượn thêm", anh Hải chia sẻ.

Giá vật liệu tăng cao làm đẩy giá công trình xây dựng lên cao, gây ra nhiều khó khăn cho các nhà thầu, chủ đầu tư công trình. Anh Trần Tấn Đạt - Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển 3A, chuyên thi công công trình dân dụng trên địa bàn thành phố Vinh theo hình thức thầu khoán cho biết: Hiện nay, cát, sỏi tăng mạnh nhất, lên hơn 30%; cát xây từ 110.000 đồng/m3 lên 150.000 - 170.000 đồng/m3; cát vàng từ 190.000 đồng lên 270.000 - 280.000 đồng/m3. Xi măng tăng nhẹ, vài ba chục ngàn đồng/tấn. Cát, xi măng tăng kéo theo bê tông tăng.

Riêng thép tăng trên 200.000 đồng/tấn, đối với thép Hòa Phát, Thái Nguyên có hiện tượng cháy hàng. Trong một công trình nhà ở, chi phí sắt thép chiếm khoảng 15 - 20%, tất cả chi phí này sẽ được tính vào giá thành. Do đó, khi chi phí xây dựng tăng cao buộc chúng tôi phải điều chỉnh tăng giá. Nhưng việc điều chỉnh ở mức độ cho phép, tăng quá cao khách cũng không chịu được, mà chúng tôi phải chấp nhận chia sẻ cùng khách, giảm lợi nhuận.

Nhiều công trình đội giá do chi phí vật liệu tăng cao. Ảnh: T.H

"Hiện nay, công ty chúng tôi đang thi công trọn gói hơn 10 căn của tư nhân, riêng phần xây thô giá tăng khoảng 7- 10%. Doanh nghiệp có thiết bị vật tư như dàn giáo, máy móc,… sẵn có nên phần nào chia sẻ, bù được giá tăng của vật liệu. Với tình hình hiện nay, các nhà thầu nhỏ lẻ không chủ động thiết bị rất dễ hòa vốn, thậm chí lỗ", anh Đạt chia sẻ.

Không chỉ các công trình tư nhân, mà các công trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công cũng bị đội lên cao so với dự toán ban đầu, ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư.

Giá tăng, nguồn cung khan hiếm khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng cũng gặp khó. Ảnh: T.H

Giá tăng, nguồn cung thiếu, không ổn định khiến người dân và cả các cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng. Chị Lương Sỹ - kinh doanh sắt thép, xi măng ở đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh cho biết, đang cao điểm mùa xây dựng nhưng nguồn hàng không đảm bảo, giá tăng cao.

Đặc biệt, thời gian qua, giá thép tiếp tục biến động. Hầu hết hàng hóa chúng tôi hợp đồng từ trước nhưng thời gian gần đây, một số loại như sắt thép thường xuyên “cháy hàng”, đặc biệt là thép phi 10 khan hiếm. Nhiều công ty áp dụng chính sách phân phối, mua thép to mới kèm một ít thép nhỏ; mua 30 tấn sắt to mới được 3 tấn thép nhỏ và giá thép nhỏ tăng 1 triệu đồng/tấn so với cuối năm 2024. Trong khi đó, công trình nhà ở sắt thép nhỏ đổ mái chiếm trên 50%. Không có hàng, nhiều công trình tư nhân phải dừng. Giá tăng nhanh và tình trạng khan hiếm khiến việc kinh doanh của cửa hàng gặp nhiều khó khăn, đồng thời làm chậm tiến độ xây dựng của nhiều hộ.

Cần có giải pháp ổn định thị trường

Mới đây, hàng loạt doanh nghiệp thép lớn tại Việt Nam đã thông báo điều chỉnh tăng giá bán sản phẩm thép cây và thép cuộn. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào biến động và tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong và ngoài nước.

Cụ thể, thép Việt - Đức thông báo tăng 200.000 đồng/tấn đối với thép cây và 150.000 đồng/tấn đối với dòng thép cuộn tại thị trường miền Bắc và miền Trung, áp dụng từ ngày 15/5/2025.

Thép Hòa Phát cũng điều chỉnh tăng 200.000 đồng/tấn với thép cây và 150.000 đồng/tấn với thép cuộn tại thị trường miền Bắc.

Một số doanh nghiệp sắt thép thông báo tăng giá bán. Ảnh: TH

Công ty TNHH MTV Vinausteel có thông báo tăng giá thép cây thêm 200.000 đồng/tấn, thép cuộn 150.000 đồng/tấn. Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn tăng giá thép cuộn VAS các loại 150 đồng/kg, thép thanh vằn 100 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, trong quý I/2025, sản xuất thép thành phẩm đạt 7,464 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2024. Bán hàng thép thành phẩm đạt 7,501 triệu tấn, tăng 12,2% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 1,414 triệu tấn, giảm 37,2% so với cùng kỳ. Tính đến đầu tháng 5, giá thép xây dựng trong nước dao động từ 13.400 - 13.850 đồng/kg, tùy thuộc vào thương hiệu và khu vực. Dự báo, giá sắt thép xây dựng nội địa trong tháng 6 sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhẹ hoặc duy trì ở mức cao.

Nhiều công trình nhà ở chậm tiến độ do nguồn cung vật liệu khan hiếm, giá cao. Ảnh: T.H

Trước tình hình giá các loại nguyên, vật liệu đầu vào bao gồm cát, đá, xi măng tăng cao liên tục, nguồn lấy cát, đá để trộn bê tông khan hiếm nên trong tháng 4, các doanh nghiệp bê tông như Nghi Sơn 320, Hương Kính… cũng đã có thông báo điều chỉnh giá bán tới khách hàng. Chẳng hạn, Công ty CP Sản xuất và Thương mại Hương Kính đã có thông báo điều chỉnh giá bê tông tăng 60.000 đồng/m3 từ ngày 21/4/2025.

Nguyên nhân biến động là do ảnh hưởng chi phí nhập khẩu nguyên liệu, chính sách kích thích đầu tư công. Ngoài ra, giá điện, chi phí vận tải… tăng cũng khiến giá nguyên, vật liệu tăng. Theo thông tin từ Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), giá cát và đá xây dựng tăng từ 0,29-1,3% so với tháng 4/2025, bởi 2 loại vật liệu này được dùng nhiều cho các công trình giao thông, các công trình vẫn đang triển khai thực hiện thi công trên cả nước. Trước tình hình giá cả vật liệu tăng, nguồn cung khó khăn, người dân và doanh nghiệp vẫn phải tự điều chỉnh kế hoạch xây dựng và sản xuất, kinh doanh của mình để ứng phó với biến động.

Nhiều công trình xây dựng đội giá do chi phí vật liệu tăng cao. Ảnh: T.H

Để ổn định sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp xây dựng mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp hiệu quả. Cần có giải pháp bảo đảm cân đối cung, cầu và bình ổn thị trường vật liệu xây dựng.