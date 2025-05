Pháp luật Nghệ An công bố quyết định kiểm tra 53 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 53 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi vừa tổ chức công bố Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra đến các tổ chức được kiểm tra.

Việc công bố Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 53 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh được tổ chức sáng ngày 29/4.

Buổi công bố Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 53 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh sáng ngày 29/4. Ảnh: Đặng Dũng

Thành phần tham dự gồm Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND; người đại diện theo pháp luật của các tổ chức là đối tượng được kiểm tra theo Quyết định số 1098/QĐ-UBND; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã có đối tượng kiểm tra.

Cùng với việc công bố Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 18/4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra liên ngành đã phổ biến mục đích, yêu cầu, nội dung kiểm tra đến các tổ chức được kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn; quyền và nghĩa vụ của đối tượng được kiểm tra. Đồng thời, thống nhất nội dung, chương trình, lịch làm việc với các tổ chức là đối tượng kiểm tra.

Theo đề cương kiểm tra được công bố, Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan của các tổ chức thuộc đối tượng kiểm tra niên độ từ ngày 1/1/2020 đến nay.

Điểm sạt lở bãi bồi xóm Tiên Quánh, xã Đồng Văn có liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi. Ảnh: Thành Cường

Đáng lưu ý, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra việc các tổ chức khai thác cát, sỏi thực hiện đăng ký tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi; việc lắp đặt và hoạt động của trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán tại bến bãi; việc thực hiện sổ sách, chứng từ tại các bến bãi kinh doanh cát sỏi.

Đồng thời, sẽ kiểm tra việc thực hiện ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khoáng sản; thực hiện nghĩa vụ thuế gồm tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí nước thải công nghiệp,…; thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với địa phương và người dân sinh sống gần khu vực mỏ.

Hoạt động khai thác cát lòng sông ảnh hưởng đến bãi bồi Tiên Quánh, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương được người dân địa phương ghi lại đưa lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Như thông tin Báo Nghệ An điện tử đã đưa ngày 23/4/2025 tại bài viết “Nghệ An thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của 53 doanh nghiệp khai thác cát, sỏi”, Đoàn kiểm tra liên ngành có sự tham gia của các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh; đại diện UBND huyện và UBND xã nơi có đối tượng kiểm tra.

Ông Lê Quang Huy - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện nhiệm vụ trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định số 1098/QĐ-UBND.