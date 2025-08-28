Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai)
Chiều 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).
Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành; cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.
Tham mưu, tổng hợp, giúp việc đắc lực cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 24/8/1945, chỉ ít ngày sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu gian khó, Văn phòng đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và chất lượng tham mưu, phục vụ.
Trong kháng chiến, thời kỳ hòa bình lập lại hay trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, Văn phòng UBND tỉnh luôn là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc đắc lực cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.
Những năm gần đây, với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại hóa nền hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ.
Công tác tham mưu tổng hợp ngày càng hiệu quả; hoạt động phục vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được triển khai khoa học, chu đáo; quản trị hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tiếp công dân và quản lý cơ sở vật chất đều đạt kết quả rõ rệt. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của Văn phòng được Trung ương ghi nhận, các địa phương khác học tập.
Thành tựu đó là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh - những người âm thầm, lặng lẽ cống hiến để bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu quả.
Nhìn lại để tự tin bước tiếp
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã điểm lại những dấu mốc quan trọng và đóng góp của Văn phòng UBND tỉnh trong suốt 8 thập kỷ qua; đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận những cống hiến to lớn của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ.
Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tự hào về truyền thống để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và người lao động tại Văn phòng đã cống hiến và dày công vun đắp; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn các thế hệ đi trước; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai, để thấy được trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin bước tiếp, cùng Đảng bộ và nhân dân nỗ lực phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh giàu mạnh, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Bắc Trung Bộ.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phải xác định là cơ quan đi đầu trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh và hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.
Đồng thời, chủ động đề xuất kịp thời với UBND tỉnh xây dựng những cơ chế, chính sách; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị, hoàn chỉnh các đề án, cơ chế, chính sách, thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể; theo dõi, đôn đốc, giám sát các sở, ngành, cơ sở trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.
“Gương mẫu, đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh.
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh phải thường xuyên học tập, trau dồi và không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sâu về ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.
Có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tụy, gương mẫu, phải thực sự: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, quan liêu xa rời thực tiễn… để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp.
Khép lại bài phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhắn nhủ: “Trong thời gian tới và giai đoạn lịch sử mới, để góp phần cùng đưa tỉnh Nghệ An phát triển lên tầm cao mới, Văn phòng UBND tỉnh cần phát huy truyền thống tốt đẹp của lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành, cùng trí tuệ, bản lĩnh của thời đại để không ngừng đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và mong muốn của Nhân dân”.
Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng qua các thời kỳ; sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; cũng như sự đồng hành của các cơ quan truyền thông trong thời gian qua.
“Truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành là niềm tự hào, là hành trang quý báu để tập thể cơ quan Văn phòng UBND tỉnh nỗ lực, vững bước trên chặng đường mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An khẳng định.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, ghi nhận thành tích của tập thể Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ngày 8/8/2025, Chủ tịch nước đã Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho tập thể Văn phòng UBND tỉnh (lần thứ hai).
Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là động lực để tập thể Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phấn đấu, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Dịp này, 5 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
28 cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Văn phòng.