Thời sự Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) Chiều 28/8, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc trước khi khai mạc Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành; cán bộ, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh.

Tham mưu, tổng hợp, giúp việc đắc lực cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 24/8/1945, chỉ ít ngày sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu gian khó, Văn phòng đã không ngừng lớn mạnh về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ và chất lượng tham mưu, phục vụ.

Đồng chí Đào Quang Thiền - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Trong kháng chiến, thời kỳ hòa bình lập lại hay trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, Văn phòng UBND tỉnh luôn là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc đắc lực cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Những năm gần đây, với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại hóa nền hành chính, Văn phòng UBND tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lề Đại hội công nhân, viên chức Văn phòng UBND tỉnh năm 1986. Ảnh: Tư liệu

Công tác tham mưu tổng hợp ngày càng hiệu quả; hoạt động phục vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được triển khai khoa học, chu đáo; quản trị hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tiếp công dân và quản lý cơ sở vật chất đều đạt kết quả rõ rệt. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo của Văn phòng được Trung ương ghi nhận, các địa phương khác học tập.

Cán bộ Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

Thành tựu đó là kết tinh trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh - những người âm thầm, lặng lẽ cống hiến để bộ máy chính quyền hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Nhìn lại để tự tin bước tiếp

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã điểm lại những dấu mốc quan trọng và đóng góp của Văn phòng UBND tỉnh trong suốt 8 thập kỷ qua; đồng thời, nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận những cống hiến to lớn của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2025) do Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh: Thành Duy

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tự hào về truyền thống để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và người lao động tại Văn phòng đã cống hiến và dày công vun đắp; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn các thế hệ đi trước; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai, để thấy được trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để tự tin bước tiếp, cùng Đảng bộ và nhân dân nỗ lực phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh giàu mạnh, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Bắc Trung Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng tập thể Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phải xác định là cơ quan đi đầu trong việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; làm tốt vai trò tham mưu tổng hợp, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh và hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 5 cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, chủ động đề xuất kịp thời với UBND tỉnh xây dựng những cơ chế, chính sách; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị, hoàn chỉnh các đề án, cơ chế, chính sách, thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với yêu cầu và đòi hỏi của thực tiễn trong từng giai đoạn cụ thể; theo dõi, đôn đốc, giám sát các sở, ngành, cơ sở trong việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng cho các cá nhân. Ảnh: Thành Duy

“Gương mẫu, đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Nhà nước. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện tốt quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng cho các cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh phải thường xuyên học tập, trau dồi và không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, am hiểu sâu về ngành, lĩnh vực được phân công theo dõi; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị và đạo đức; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Có bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, tận tụy, gương mẫu, phải thực sự: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, quan liêu xa rời thực tiễn… để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng Chính phủ” của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tặng cho các cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Khép lại bài phát biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhắn nhủ: “Trong thời gian tới và giai đoạn lịch sử mới, để góp phần cùng đưa tỉnh Nghệ An phát triển lên tầm cao mới, Văn phòng UBND tỉnh cần phát huy truyền thống tốt đẹp của lịch sử 80 năm xây dựng và trưởng thành, cùng trí tuệ, bản lĩnh của thời đại để không ngừng đổi mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp ủy Đảng, chính quyền và mong muốn của Nhân dân”.

Đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh qua các thời kỳ; trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng qua các thời kỳ; sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, địa phương; cũng như sự đồng hành của các cơ quan truyền thông trong thời gian qua.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

“Truyền thống 80 năm xây dựng và trưởng thành là niềm tự hào, là hành trang quý báu để tập thể cơ quan Văn phòng UBND tỉnh nỗ lực, vững bước trên chặng đường mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới”, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An khẳng định.