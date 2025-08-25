Thứ Hai, 25/8/2025
Chủ động ứng phó bão số 5: Phường Cửa Lò di dời hơn 2.500 dân đến nơi an toàn

Đình Tuyên 25/08/2025 11:04

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) đã huy động toàn lực, khẩn trương di dời hơn 2.500 người dân đến nơi an toàn, đồng thời, đảm bảo công tác neo đậu tàu thuyền, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển và các lồng bè.


Trước thông tin bão số 5 có thể đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó, thị xã Cửa Lò được dự báo chịu ảnh hưởng nặng, chính quyền phường Cửa Lò đã chủ động triển khai phương án “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động bà con khẩn trương di dời, đặc biệt là những hộ dân có nhà không kiên cố ở khu vực ven biển. Ảnh: Đình Tuyên

cuqwr lò (4)
Theo phương án, toàn phường có 380 hộ, với 2.508 nhân khẩu phải sơ tán. Sáng 25/8, chính quyền phường đã đến từng nhà vận động, đưa người dân đến các điểm an toàn như Trường Mầm non Nghi Tân, Trường Tiểu học Nghi Thủy, các khách sạn và nhà cao tầng kiên cố. Những hộ còn lại đang được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển sang các nhà kiên cố lân cận. Ảnh: Đình Tuyên
cuqwr lò (1)
Bà Hoàng Thị Hành (90 tuổi) và bà Nguyễn Thị Mượn (85 tuổi), cùng trú tại khối 5, phường Nghi Tân, đã được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến Trường Mầm non Nghi Tân để tránh bão. Ảnh: Đình Tuyên
cuqwr lò (2)
Tại điểm sơ tán, cụ bà Hoàng Thị Hành, 90 tuổi, ở khối 5, phường Nghi Tân xúc động chia sẻ: Nhờ cán bộ, dân quân đưa đến trường mầm non an toàn, tôi thấy yên tâm, rất cảm ơn chính quyền đã lo cho dân. Ảnh: Đình Tuyên
Thực tế, trong ngày 25/8, 20 ngư dân quê Quảng Ngãi vẫn cố ở lại trên tàu dù được khuyến cáo nhiều lần. Lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đưa họ lên bờ trú ẩn, đồng thời kiểm tra, gia cố phương án neo đậu tàu thuyền tại bến cá Nghi Thủy. Đến nay, 260 tàu thuyền trên địa bàn đã neo đậu an toàn; các hộ dân có lồng bè cũng đã ký cam kết không ở lại trong bão.
Trong ngày 25/8, 20 ngư dân quê Quảng Ngãi vẫn cố ở lại trên tàu dù được khuyến cáo nhiều lần. Lực lượng chức năng đã cưỡng chế, đưa họ lên bờ trú ẩn, đồng thời, kiểm tra, gia cố phương án neo đậu tàu thuyền tại bến cá Nghi Thủy. Đến nay, 260 tàu thuyền trên địa bàn đã neo đậu an toàn; các hộ dân có lồng bè cũng đã ký cam kết không ở lại trong bão. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò cho biết: Chúng tôi huy động công an, quân sự túc trực 24/24h, tuyệt đối không để bà con ở lại trên tàu, thuyền hay lồng bè. Một số hộ dân vì tiếc của nên cố bám trụ, lực lượng phải kiên quyết cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng. Ảnh: Đình Tuyên
cuqwr lò (7)
Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân, UBND phường Cửa Lò tiếp tục duy trì hệ thống truyền thanh cảnh báo, tăng cường kiểm tra địa bàn và quyết liệt vận động, di dời những hộ còn lại, không để ai ở trong vùng nguy hiểm khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Đình Tuyên

