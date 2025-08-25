Kinh tế

Chủ động ứng phó bão số 5: Phường Cửa Lò di dời hơn 2.500 dân đến nơi an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền phường Cửa Lò (Nghệ An) đã huy động toàn lực, khẩn trương di dời hơn 2.500 người dân đến nơi an toàn, đồng thời, đảm bảo công tác neo đậu tàu thuyền, tuyệt đối không để người dân ở lại trên biển và các lồng bè.