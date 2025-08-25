Kinh tế

Xã vùng biển Hải Lộc (Nghệ An) trước thời khắc bão số 5 đổ bộ

Với 1.500 hộ dân ven biển trực tiếp chịu tác động khi bão số 5 đổ bộ, xã Hải Lộc (đơn vị mới được sáp nhập từ 3 xã Nghi Yên, Nghi Thiết và Nghi Tiến) đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, chủ động phòng chống, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng cho nhân dân.