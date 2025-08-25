Xã vùng biển Hải Lộc (Nghệ An) trước thời khắc bão số 5 đổ bộ

Video: Minh Quân - Thanh Quỳnh Hải Lộc hiện có diện tích hơn 41,25 km², có chiều dài bờ biển gần 18 km với khoảng 1.500 hộ dân ven biển trực tiếp chịu tác động khi bão đổ bộ. Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, xã Hải Lộc đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống; trong đó, tập trung cao cho công tác đảm bảo an toàn tàu thuyền và ngư dân ven biển. Ảnh: Thanh Quỳnh Ngay trong sáng ngày 25/8, tại khu neo đậu xóm Hải Thịnh, chính quyền xã đã huy động máy múc, xe cẩu để từng bước đưa tàu thuyền trọng tải lớn lên bờ. Hiện tại, địa phương đã neo đậu an toàn tổng 340 phương tiện đánh bắt các loại, gồm hơn 40 tàu công suất lớn cùng hơn 310 bè, mủng các loại. Ảnh: Minh Quân Theo ông Nguyễn Đình Thi – Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, để triển khai phương châm “4 tại chỗ” một cách hiệu quả, 17 xóm của xã huy động từ 10–12 người trong các tổ an ninh trật tự, dân quân tự vệ, lực lượng cán bộ thôn xóm. Về cấp xã bố trí gần 180 người từ lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ... trực chiến đã vào vị trí, sẵn sàng hỗ trợ ngư dân kéo tàu thuyền, di dời dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm và xử lý ngay khi phát sinh sự cố. Ảnh: Thanh Quỳnh Đến thời điểm này, đã có 40 hộ dân ở khu vực xung yếu được di dời đến nơi an toàn. Đồng thời, lực lượng 4 tại chỗ luôn bám sát địa bàn, thường xuyên nhắc nhở bà con chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, chủ động ứng phó với diễn biến của bão. Ảnh: Minh Quân Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ven vùng biển trọng yếu ở xóm Đông Sơn, Bắc Sơn (địa bàn xã Nghi Yên cũ) , xóm Tiền Phong , Bắc Thắng (xã Nghi Tiến cũ), xóm Hải Thịnh, xóm Rồng (xã Nghi Thiết cũ)... chằng chống lại nhà cửa. Song song với công tác bảo đảm an toàn tàu thuyền, Hải Lộc cũng tăng cường chằng chống trường học, trụ sở, các công trình công cộng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền, chòi nuôi trồng khi bão đổ bộ. Công tác hậu cần và phương án khắc phục sau bão cũng được chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Thanh Quỳnh Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tàu bè về nơi neo đậu an toàn. Ảnh: Minh Quân Người dân cũng đã tích trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm thiết yếu để đảm bảo sinh hoạt trong những ngày mưa bão. Ảnh: Thanh Quỳnh
