Thời sự Xây dựng xã Hải Lộc phát triển theo hướng dịch vụ - du lịch gắn với nông nghiệp xanh, bền vững Sáng 20/8, Đảng bộ xã Hải Lộc trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.

Đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Ảnh: Thành Cường

Dự đại hội có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Lê Đình Lý - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Dương Đình Chỉnh - Bí thư Đảng ủy xã Đông Lộc và các đồng chí lãnh đạo ban, ngành cấp tỉnh.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng

Đảng bộ xã Hải Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Đảng bộ các xã Nghi Yên, xã Nghi Tiến, xã Nghi Thiết. Đảng bộ có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, với 705 đảng viên.

Các đồng chí chủ trì đại hội. Ảnh: Thành Cường

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hải Lộc đoàn kết, đồng thuận, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn phấn đấu đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt 10,63%; Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 3.625,8 tỷ đồng; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 60,6 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm ước đạt 7.308 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Đảng ủy xã Hải Lộc phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Cường

Văn hóa, xã hội có nhiều bước chuyển biến tích cực; các thiết chế văn hóa, cộng đồng được đảm bảo. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chức chính trị, xã hội phát huy tốt vai trò, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu cấp tỉnh dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hải Lộc quyết tâm xây dựng xã phát triển toàn diện, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng dịch vụ - du lịch gắn với nông nghiệp xanh, bền vững; thu hút công nghiệp, công nghệ cao; phát triển văn hóa xã hội gắn với nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5.500 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn 11- 11,5%; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 73...

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đại hội cũng đã thông qua Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 -2030 gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Các đại biểu nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội, thể hiện quyết tâm chính trị đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả chính quyền và Nhân dân xã Hải Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Thành Cường

Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ đồng tình, thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trong Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã nêu. Đồng thời, gợi mở một số định hướng để Đảng bộ xã Hải Lộc thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, quyết tâm xây dựng xã Hải Lộc giàu mạnh, văn minh".

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Đinh Việt Dũng đề nghị Đảng bộ xã Hải Lộc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của cấp ủy Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của các sản phẩm; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng kết nối về giao thông, văn hóa, du lịch để thu hút đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các khu dân cư mới trên địa bàn, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong và ngoài địa bàn.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Quản lý và sử dụng hợp lý hiệu quả đất, nước, rừng, tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học biển; tích cực, chủ động thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Song song với đó, Giám đốc Công an tỉnh Đinh Việt Dũng yêu cầu xã Hải Lộc tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với nhiệm vụ trọng tâm giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo, an ninh, trật tự.

Trong đó tập trung xây dựng lực lượng quân sự, dân quân tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; xây dựng xã không ma túy theo chỉ đạo của tỉnh; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở, xây dựng lực lượng Công an xã thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tỉnh nhuệ theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Hải Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Đinh Việt Dũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hải Lộc cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án sát với thực tiễn; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa; tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ đảm bảo hiệu quả theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành.